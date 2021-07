Brisbane rendezheti a nyári olimpiát 2032-ben

2021. július 21. 12:30

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) Brisbane városának ítélte a 2032-es nyári játékok rendezési jogát. Ausztráliai város ezzel 1956 és 2000 után harmadik alkalommal rendezhet olimpiát.

A tagok szerdán, a NOB tokiói 138. teljes ülésén szavaztak az ausztrál városról, amely egyedüli jelölt volt, miután a szervezet végrehajtó bizottsága júniusban Brisbane-t javasolta rendezőnek.

Ausztrália harmadszor lesz házigazda a nyári játékok történetében: 1956-ban Melbourne-ben, 2000-ben pedig Sydney-ben rendezték az olimpiát.

A NOB február végén jelentette be, hogy célzott párbeszédet folytat Brisbane-nel a rendezésről, ami általános meglepetést váltott ki a sportvilágban, különösen a 2032-es rendezésben reménykedő, vagy azon gondolkodó országok, városok, nemzeti ötkarikás bizottságok körében.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD! CONGRATULATIONS!

A pályázati kérdés átgondolására és körültekintő mérlegelésére a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöksége január 27-én döntött a Budapest 2032 Bizottság létrehozásáról, amelynek alakuló ülése február 23-án volt.

A pénteken kezdődő tokiói játékokat követően 2024-ben Párizs, majd 2028-ban Los Angeles rendezhet olimpiát.

hirado.hu - MTI