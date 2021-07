Jean Asselborn népszavazással döntene a magyar EU-tagságról

2021. július 22. 00:28

Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter éles bírálattal illette Orbán Viktor miniszterelnököt, miután a magyar kormány bejelentette, hogy gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez. A politikus a Spiegel német hetilapnak adott szerdai nyilatkozatában kijelentette: az Európai Uniónak népszavazással kellene döntenie Magyarország tagságáról.

– Referendumot kellene tartani arról, hogy az EU továbbra is tolerálja-e Orbánt. Meggyőződésem, hogy a válasz egy határozott nem lenne – fogalmazott Jean Asselborn.

A gyermekek védelmében hozott magyar pedofilellenes törvénycsomag hatalmas lavinát indított be az Európai Unióban. A Magyar Nemzet számos alkalommal beszámolt róla, hogy hazánk ellen hetek óta összehangolt támadás zajlik. A magyar parlament által megszavazott törvénnyel szemben tizennégy uniós tagország is közös nyilatkozatot írt alá június közepén, köztük Németország, Hollandia, Svédország és Belgium.

Hetek óta támadják hazánkat a pedofilellenes törvény miatt Fotó: Chamberofcommerce.org

Az Európai Bizottság két kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarországgal szemben a gyermekvédelmi törvény egyes rendelkezései miatt múlt csütörtökön. Az uniós testület először is az egyenlőség, valamint az alapvető jogok érvényesülését kérdőjelezi meg a törvénnyel kapcsolatban, továbbá abban is lehetséges jogsértést lát, hogy Magyarországon az LMBTQ-tematikájú mesekönyvekben fel kellett tüntetni, hogy az a „megszokottól eltérő viselkedésformát tartalmazó” kiadvány.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szokatlanul élesen fogalmazott a magyar jogszabályról, azt többször szégyenteljesnek nevezte. A német politikus már az elmúlt hetekben ígéretet tett rá, hogy az EU jogi eszközökkel lép majd fel a szabályozás ellen.

– Ez a törvény a homoszexualitást a pornográfiával egy szintre helyezi, a gyermekek védelmét használva ürügyként, ez a törvény diszkriminál, szégyenletes, és teljességgel szembemegy az uniós alapértékekkel: az emberi jogokkal, méltósággal és egyenlőséggel – nyomatékosította Ursula von der Leyen azon az európai parlamenti vitán, amelyet a június közepén elfogadott magyar törvény kapcsán rendeztek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éles kritikát fogalmazott meg hazánkról Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Az ügyben megszólalt Michael Roth, a német külügyminisztérium európai ügyekért felelős államminisztere is.

A nyíltan homoszexuális politikus szerint „az Európai Unió elsősorban nem egységes piac vagy valutaunió, hanem értékek közössége”, éppen ezért határozott üzenetet kívánnak küldeni Magyarországnak.

Úgy látja, hogy Magyarországon nem bánnak kellő tisztelettel a szexuális kisebbségekkel, szerinte a jogszabály egyértelműen sérti az EU értékeit.

Mark Rutte liberális holland kormányfő ennél határozottabban foglalt állást hazánkkal szemben. A politikus június végén közölte: Magyarországnak nincs keresnivalója az Európai Unióban, ha az ország kitart a pedofiltörvény mellett.

– Térdre kell kényszerítenünk őket – mondta Magyarországról az ügy kapcsán.

A felsorolt politikusokon túl továbbá egy elítélt, homoszexuális EP-képviselő is támadja Magyarországot. Cyrus Engerer, aki a gyermekvédelmi törvény témafelelőse az Európai Parlamentben, rendszeresen fogalmaz meg éles kritikákat Magyarországgal szemben a pedofilellenes törvénycsomagnak is nevezett szabályozással összefüggésben, miközben az európai értékekre hivatkozik. A közösségi oldalán például azonnali fellépésre szólított fel Orbán Viktor „ultranacionalista kormánya ellen, az európai uniós jog megsértése, az európai értékek elleni támadás és a jogállamiság megsértése miatt”.

A nyíltan homoszexuális, elítélt képviselő azonnali fellépésre szólított fel a magyar kormánnyal szemben Fotó: Facebook

A homoszexuális politikus fennkölt eszméinek hitelességét azonban saját tettei kérdőjelezik meg. A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége frakciójában ülő, máltai munkáspárti képviselő a korábbi párjáról, egy Marvic Camilleri nevű férfiról terjesztett pornográf anyagokat az interneten. Engerert ezért 2014-ben két év börtönbüntetésre ítélték, két évre felfüggesztve.

Mindezek mellett a Soros György bevándorláspárti spekuláns által finanszírozott álcivil szervezetek is nemzetközi lejáratókampányt indítottak Magyarország ellen.

Pontosan ugyanazokról a szervezetekről van szó, amelyek az illegális migráció elutasítása miatt támadták hazánkat: az Amnesty Internationalről, a Civil Liberties Union for Europe-ról, a TASZ-ról, a Human Rights Watchról és a Magyar Helsinki Bizottságról. Az Amnesty International például a magyar–szlovák határon helyezett ki olyan táblákat június 18-án, amelyen áthúzták az „LMBTQI Szabadság Zónája” háromnyelvű (magyar, angol, orosz) feliratot.

magyarnemzet.hu