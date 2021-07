Embervadászat New Yorkban: a polgárok helyett a BLM-feliratokra vigyáznak?

2021. július 22. 11:21

A megnövekedett bűncselekmények ellenére a New York-i önkormányzat rengeteg pénzt vont el a rendőrségtől.

A minapi, manhattani rablás súlyos, megoldatlan társadalmi problémákat vet fel.

A manhattani metróban történt rablási kísérlet során az elkövető megpróbálta erőszakkal elvenni egy fiatalember hátizsákját. Az áldozat anyjával együtt hanyatt esett a metró lépcsőjén.

A fiú segítségért kiáltott. Anyja feje erősen vérzett – mondta az egyik szemtanú a New York Postnak.

Az 58 éves Than Htwe-t súlyos fejsérülése miatt megoperálták, és továbbra is kritikus állapotban van – írta a New York Daily News. 22 éves fia könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az elkövetőről egy térfigyelő kamera felvételt készített, és a New York-i rendőrség megosztotta azt a Twitteren, hogy minél előbb kézre kerítse az elkövetőt.

Biztonságos bűnözés?

New Yorkban a bűnözés, főképp a lövöldözések száma 2019-hez képest jelentősen megnövekedett, ám a városvezetés nagyobb védelmet biztosít a Black Lives Matter-feliratoknak, mint polgárainak.

A lakosok felháborítónak tartják, hogy Bill de Blasio polgármester a rendőri állomány jelentős részét a feliratok védelmére vezénylik, miközben sokan nem érzik magukat biztonságban New York utcáin – derül ki a Twitter-kommentekből. Világosan látszik, hogy a demokrata városvezetés számára sokkal fontosabb az ideológiai állásfoglalás biztosítása, mint a valódi bűnözők tettenérése.

Az elmúlt időszakban rengeteg jobboldali aktivista próbálta meg eltüntetni vagy átírni ezeket a feliratokat különböző helyekről. A leggyakoribb, hogy „All Lives Matter”-re (Minden élet számít) javítják a szöveget.

Ráadásul a megnövekedett bűncselekmények ellenére a helyi önkormányzat rengeteg pénzt vont el a rendőrségtől. Ami szintén egy olyan lépés, amely a közbiztonság fejlődése ellen szolgál.

Ezzel szemben Bill de Blasio, New York demokrata párti polgármestere úgy nyilatkozott: „Biztonságban vagyunk, és jobbak vagyunk.”





hirado.hu