Gulyás: Folytatódhat az egri vár fejlesztése

2021. július 22. 19:04

Az építőipari áremelkedések és a koronavírus-járvány kedvezőtlen hatásai ellenére a kormány elkötelezett a Modern városok program egri elemeinek hiánytalan, az eredeti műszaki tartalommal történő végrehajtása mellett - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a hevesi megyeszékhelyen.

Gulyás Gergely a város korábbi és jelenlegi vezetőjével, valamint a megyei kormánymegbízottal a témában tartott egyeztetését követően emlékeztetett: a kormány célja a Modern városok program keretében 2015 óta kötött megállapodásokkal a megyei jogú városok fejlesztése.

Ehhez szükség van az érintett önkormányzatok tudására, tapasztalatára és a helyi érdekek megfogalmazására is - tette hozzá.

Közölte: bár az építőipari áremelkedések miatt az elmúlt években kisebb-nagyobb tervmódosításokra is sor került, a kormány továbbra is elkötelezett az Egert elkerülő út és az Eger határain túlmutató nemzeti úszó- és vízilabdaközpont megépítése mellett. Utóbbiról azt mondta: ambiciózus tervről van szó, azt akkor is szeretnék megvalósítani, ha ahhoz a rendelkezésre álló 6 milliárd forint többszörösére is szükség lehet.

A miniszter közölte: az egri vár tervezett felújításának legfontosabb elemei ugyancsak megkezdődhetnek a rendelkezésre álló 3,5 milliárd forintból. A város intermodális csomópontjának végleges tervei pedig még ebben a hónapban elkészülnek.

Mirkóczki Ádám (Egységben a Városért Egyesület) polgármester örömét fejezte ki a találkozó kapcsán, amely - szerinte - segített eloszlatni a Modern városok program részeként jelenleg futó két helyi fejlesztés, a vár felújítása, valamint az úszó- és vízilabdaközpont építése körüli bizonytalanságokat.

Elmondta: az építőipari áremelkedés, illetve egyéb kedvezőtlen gazdasági körülmények "erősen forráshiányossá tették" ezeket a beruházásokat.

Így számos kérdőjel övezte, milyen változtatások kellenek azok befejezéséhez - jegyezte meg.

Fontos eredmény, hogy Gulyás Gergely biztosította a helyi önkormányzatot: a kormány az eredeti műszaki tartalommal támogatja a két fejlesztést - közölte. Hozzátette: örül annak, hogy az egyeztetést nem politikai vita, hanem szakmai mezsgyén folytatott közös gondolkodás jellemezte, amelynek Eger és az ott élők lehetnek a legnagyobb nyertesei.

Pajtók Gábor megyei kormánymegbízott rámutatott: az egriek számára kedvező döntések születtek a csütörtöki egyeztetésen, hiszen a város, az ott élők és a térség számára is meghatározó jelentőségű projektek elmozdultak a holtpontról.

Fontos üzenete a találkozónak, hogy a kormány kiáll minden eredetileg tervezett programelem végrehajtása mellett - mondta.

MTI