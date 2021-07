Fosztogatnak az árvíz sújtotta belga településeken

2021. július 22. 22:36

A súlyos áradásokat követően az ítéletidő sújtotta lakosságnak most azzal kell szembenéznie, hogy otthonaikat fosztogatják. Az egyik település polgármestere a kormányzóhoz fordult, hogy mozgósítsa a hadsereget a bűnözők megfékezése érdekében – írja a V4NA Hírügynökség.

Szinte felmérhetetlen károkat okoztak Belgiumban a napokig tartó heves esőzések, majd az azt követő áradások. Az anyagi károkon túl több mint harmincan életüket vesztették, ezért az országban július 20-ra nemzeti gyásznapot rendeltek el. A Verviers-ben, az árvíz által leginkább sújtott egyik településen tartott ceremónián tiszteletét tette Alexander De Croo miniszterelnök és Annelies Verlinden belügyminiszter is.

Az áldozatok emléke előtt egyperces néma csenddel tisztelegtek, erről a kormányfő is beszámolt a Twitteren.

A lakosságnak azonban nemcsak az elemi károkkal, hanem a víz okozta rombolás miatt üresen hagyott házak kifosztásával is szembe kell nézniük, néhány településen ugyanis az alkalmat kihasználó betörők jelentek meg. A rendőrségnek jelen helyzetben nincs arra kapacitása, hogy az üresen álló ingatlanok fosztogatóinak nyomába eredjen, ezért az egyik érintett település, Esneux polgármestere, Laura Iker a kormányzóhoz fordult segítségért, azt remélve, hogy a hadsereg embereket küld a lakosság értékeinek megóvása érdekében. A városvezető elmondása alapján kedd estig még nem érkezett válasz a kérésére, ezért a lakosok saját maguk szervezik meg az értékek védelmét, éjszakánként járőröznek az utcákon.

Hasonló a helyzet néhány környező településen is, Troozban a polgármester, Fabien Beltran kijárási tilalmat vezetett be este 11 és reggel 6 óra között, illetve itt is járőröznek a helyiek, hogy megvédjék a házakban maradt értékeket, írja az RTBF.be belga hírportál.

V4NA Hírügynökség