Tokió – Protokoll feladatokat lát el az olimpia magyar önkéntese

2021. július 23. 10:22

A tokiói olimpián az önkéntesek között csupán két külföldi dolgozik, közülük az egyik a 24 éves Molnár Julianna, akinek protokolláris feladatai lesznek a pénteken (ma) kezdődő és augusztus 8-ig tartó ötkarikás játékokon.

Molnár Julianna önkéntes Tokióban, a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia nyitónapján, 2021. július 23-án. Az Ocsanomizu egyetem 24 éves művészettörténet szakos hallgatója protokoll feladatokat lát el az augusztus 8-ig tartó ötkarikás játékokon. MTI/Czeglédi Zsolt

Az Ocsanomizu egyetem művészettörténet szakos hallgatója 2017 óta él Japánban, Magyarországon ugyanis japán szakos volt az egyetemen és az ázsiai szigetország kormánya által biztosított ösztöndíjjal költözött ki Tokióba.

"Nagyon érdekel a kortárs japán művészet, és a kultúra is, ezért, amikor jött az ösztöndíj lehetősége, akkor úgy voltam vele, hogy ha kijövök, a nyelvet majd úgyis megtanulom" - nyilatkozta az MTI-nek Molnár, aki a megnyitó ünnepségen dolgozik először az Olimpiai Stadionban, feladata pedig a "fontos személyek" eljuttatása lesz a parkolóból a páholyba.

"Az egyik külföldi barátnőm hívta fel a figyelmemet arra, hogy lehet jelentkezni önkéntesnek az olimpiára, így kerültem kiválasztásra" - mondta a budapesti születésű egyetemista, aki szerint a japánok egy kicsit szomorúak azért, mert nem mehetnek be nézőként a versenyhelyszínekre.



"Rengeteget készültek, éveken át azon dolgoztak, hogy minden tökéletes legyen, és én úgy látom, hogy valóban kiválóan megszerveztek mindent, a rájuk jellemző módon aprólékos részletességgel, a versenyhelyszínek is felépültek és maximálisan felkészülve várják az olimpikonokat" - jelentette ki Molnár. Hozzátette, némi szorongást és félelmet fel lehet fedezni a japánokban, elsősorban a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. "Ezzel együtt a legtöbben nagyon várják, hogy elkezdődjön az esemény."



Az olimpia magyar önkéntese elárulta, Instagramon és Youtube-on is követte a magyar sportolók és az ötkarikás csapat tagjainak felkészülését. Azt mondta, külön kedvence nincs, de látta, hogy a magyarok mennyit dolgoztak és milyen komolyan készültek az olimpiai szereplésre.



Molnár Julianna az olimpián hat napon dolgozik majd, de az önkéntesek a beosztásukat saját maguk választhatták meg, mert - mint mondta - mentálisan és fizikailag is fárasztó lesz a munkájuk a játékok alatt.



MTI