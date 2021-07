Magyar-holland munkacsoport jön létre a Covid-tapasztalatok megosztására

2021. július 23. 15:28

Magyarország és Hollandia munkacsoportot hoz létre orvosok és szakemberek részvételével, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tapasztalatok megosztásával még inkább segíthesse egymást - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára pénteken a Facebookon.

Hugo de Jonge – dvhn.nl

Menczer Tamás a holland egyészségügyi miniszterrel, Hugo de Jonge-val történt egyeztetése után úgy fogalmazott, "vannak politikai vitáink, de a vírus ellen egymás mellett harcolunk".



"Egyetértettünk abban, hogy a vírus ellen az egyetlen fegyver a vakcina, rendkívül fontos, hogy minél többen oltassák be magukat" - írta.



Az államtitkár tájékoztatta a holland minisztert arról, hogy Magyarországon már a teljes lakosság 54 százaléka megkapta a második oltást is. Hugo de Jonge elismerte a magyar oltási program sikerét - tette hozzá Menczer Tamás.



Aláhúzta, a "legfontosabb célunk az emberi élet és egészség megőrzése, és persze fontos, hogy amennyire lehet, a szabad utazás lehetősége is biztosított legyen".



"Mindketten úgy látjuk, hogy a vírus negyedik hulláma minden európai országra veszélyt jelent, de komoly bajban az oltatlanok lehetnek" - emelte ki az államtitkár, megjegyezve, ha valaki kapott oltást, és esetleg megfertőzödik, nagy valószínűséggel enyhe tünetekkel túljut a betegségen.

MTI