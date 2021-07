Új egyenruhát és új hajót kapott a dunai vízirendészet

2021. július 23. 15:41

Új egyenruhát és új hajót kapott a dunai vízirendészet - jelentette be a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője pénteken Budapesten.

A dunai vízirendészet új egyenruhája a bemutató sajtótájékoztatón a Kopaszi-gáton, a Dunai Vízirendészeti Rendőrőrsön 2021. július 23-án. Az új öltözék a kor követelményeinek megfelelő, külön előnye, hogy gyorsan száradó anyagból készült, jó hőelvezető, ami kifejezetten ideális a vízirendészeti feladatokhoz. Az eseményen bemutatták a dunai vízirendészet új, 8,5 méter hosszú hajóját. MTI/Máthé Zoltán

Prohászka Richárd a sajtótájékoztatón azt mondta: az új öltözék a kor követelményeinek megfelelő, külön előnye, hogy gyorsan száradó anyagból készült, jó hőelvezető, ami kifejezetten ideális a vízirendészeti feladatokhoz. Az alapvetően sötétkék-fehér öltözet a nyári időszakban rövidnadrágból és rövidujjú pólóból áll, a hűvösebb évszakokra hosszú nadrágot és hosszúujjú pólót, viharnadrágot és polárfelsőt is kapnak a vízirendőrök. A ruházat része egy olyan mentőmellény is, amely vízbe eséskor automatikusan felfújódik.



Az alezredes az új hajóról közölte: 8,5 méter hosszú, gumitestű, 400 literes az üzemanyagtartálya, 250 lőerős motorral van felszerelve és 70-80 kilométeres óránkénti sebességre képes. A hajó 12 személyre van levizsgáztatva, de szükség esetén 25 ember szállítására is alkalmas. Ezt a típust kifejezetten rendészeti és katonai feladatokra használják, alacsony oldalmagassága és a kapaszkodók segítik a vízből mentést.

MTI