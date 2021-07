A Fidesz közleménye: gyurcsányi közöny a magyarok véleménye iránt

2021. július 23. 16:24

Gyurcsányékat nem érdekli az emberek véleménye - Reagálás Vadai Ágnes (DK) nyilatkozatára

Felháborító, hogy a Gyurcsány-párt képviselője, Vadai Ágnes hülyének nézi azokat a magyar embereket, akik részt vesznek majd a gyermekvédelmi népszavazáson. Gyurcsányékat nem érdekli a magyar emberek véleménye, mert a baloldal most is első szóra kiszolgálná a brüsszeli követeléseket és módosítaná a gyermekvédelmi törvényt. Beengednék az óvodákba, iskolákba az LMBTQ-aktivistákat és a szexuális propagandát. A Fidesz-KDNP továbbra is kiáll a gyermekvédelmi törvény mellett és támogatja az erről szóló népszavazást is.

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

OS