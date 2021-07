Hanga Ádám a Real Madridban folytatja a kosarazást

2021. július 23. 19:38

A Real Madridban folytatja pályafutását Hanga Ádám, a magyar válogatott kosarasa.

A fővárosi klub a honlapján számolt be pénteken arról, hogy két évre szerződtette a Barcelonát elhagyó magyar játékost.



"Hálás vagyok a lehetőségért, amelyet kaptam, és nagyon várom már a szezonrajtot" - idézte a Real honlapja a 32 éves légióst. "Örülök, hogy a spanyol ligában és az Euroligában játszhatok tovább, próbálom majd a maximumot adni emberként és profi kosarasként is. A Real egy győztes csapat, amely évek óta hihetetlen szinten teljesít, nagyon jól ismerem a játékosokat és a rendszert, amelyben játszanak. Bízom benne, hogy érvényesíteni tudom a képességeimet, és sokat tudok hozzátenni a csapat játékához. Az elmúlt években több poszton is szerepeltem, ami a hasznomra válhat, és mindig azt mondtam, hogy azon a poszton próbálok a legjobban teljesíteni, ahová az edzőm állított" - jelentette ki Hanga, hozzátéve, négy trófeáért fog küzdeni a következő szezonban, és szeretne Euroligát is nyerni, amely még hiányzik a gyűjteményéből.



Hanga 2017-ben, a Baskoniától érkezett a Barcelonához, melyben 276 mérkőzésen szerepelt. A katalán klub egy hete adta hírül a 201 centis magyar játékos távozását.



A 32 éves kosaras a legutóbbi idényben spanyol bajnok és Király Kupa-győztes lett a gránátvörös-kékekkel, az Euroligában pedig a döntőig jutott.



MTI