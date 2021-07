A Művészetek Völgyében is bemutatják a fővárosi fejlesztéseket

2021. július 23. 19:43

A Művészetek Völgyében is bemutatják azt a fejlődést, amelyen a főváros az elmúlt évtizedben keresztülment - mondta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára pénteken Kapolcson, a 30. Művészetek Völgye megnyitóján.

Schneller Domonkos emlékeztetett: három évvel ezelőtt hozták létre a fesztiválon a Pest-Buda udvart, ahol a Budapestről érkező fesztiválozókhoz szólva olyan témákkal foglalkoznak, amelyekkel a hétköznapokban nem biztos, hogy van lehetőség.



Hangsúlyozta: az elmúlt évtizedben a magánberuházásokat nem számolva 2200 milliárd forint értékben zajlottak fejlesztések Budapesten.



Az idei Művészetek Völgyén udvarukban arról is rendeznek kerekasztal-beszélgetést, hogy van-e szüksége a budapestieknek új Duna-hídra, ha igen, akkor hányra, és milyen sorrendben valósítsák meg azokat.



Téma lesz még Budapest zöldfelületeinek helyzete - a Csepel-szigeten ötven éve először alakítanak ki 30 hektárt meghaladó közparkot Budapesten -, valamint a kerékpáros-autós együttélés is - tette hozzá a helyettes államtitkár.



A három befogadó település - Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend polgármestereinek köszöntője után Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program kormánybiztosa a fesztivál közösségépítő szerepéről beszélt. Hangsúlyozta: a kultúra nem csak szabadidős tevékenységet jelent, hanem munkahelyeket képes teremteni, családokat, vállalkozásokat tud eltartani, arcélt, identitást ad a régióknak, és erősíti a helyi közösségek összetartását.



A fesztivált 24 évig vezető Márta István felelevenítette: 1989-ben Kapolcsi Művészeti napok néven indultak a programok, majd sorra kapcsolódtak a környező települések, és 1996-ban nevezték el a rendezvényt Művészetek Völgyének.



A látogatói csúcsot 2007-ben 260 ezer vendéggel érték el, a következő évben azonban Kapolcsra korlátozódott, 2009-ben pedig "gyakorlatilag megszűnt" a fesztivál - idézte fel. Kiemelte: 2010-ben Szőcs Géza akkori szakállamtitkár segítségével élesztették újra a programokat, és vezették be az udvarok rendszerét, 2014-től pedig tulajdonosi szerkezetváltás történt.



Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye főszervezője kiemelte: a jubileum alkalmával nemcsak a harmincéves fesztivált, hanem a pandémiás időszakot követően a kultúra és a családok találkozását is ünneplik.

Oszkó-Jakab Natália - hamgfoglaló.hu



Július 23. és augusztus 1. között tíz napon át több mint 40 helyszínen mintegy kétezer program várja az érdeklődőket - tette hozzá a főszervező.

MTI