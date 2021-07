Elnézést kért az ausztrál kormányfő az oltási kampány lassúságáért

2021. július 24. 09:05

Ausztráliában az volt a terv, hogy az év végéig beoltják a teljes lakosságot, de erre egyre kisebb az esély: a 25 milliós Ausztráliában eddig több mint hárommillióan kapták meg a vakcina mindkét dózisát. Az oltási hajlandóság rendkívül alacsony, miközben rekordgyorsasággal emelkedik a napi megbetegedések száma a delta variáns miatt – hangzott el az M1 Híradójában.

Az Ausztráliába érkező külföldieknek kötelező karanténba vonulniuk 14 napra. A költségeket mindenkinek magának kell állnia. A 25 milliós országban a járvány kirobbanása óta szigorú beutazási szabályok vannak, mégsem enyhül a járványhelyzet. A jóval fertőzőképesebb delta variáns miatt most mintegy 13 millióan élnek vesztegzár alatt. Közben folyamatosan nőnek a napi esetszámok is, ezért több régióban is meghosszabbították a zárlatot egy héttel.

Sydney és környéke már lassan négy hete van karanténban. Új-Dél-Wales államban kedden újabb településeket zártak le, miután ott is észlelték a delta vírustörzset. A régió kormányzója azt mondta: a vírusvariáns eddig soha nem látott ütemben terjed, a korlátozásoknak pedig csak később lesz számottevő hatása.

„Kérem, oltassák be magukat. A vakcina a mi szabadságunk kulcsa. Minél több embert oltunk be, annál gyorsabban élhetünk olyan szabadon, ahogyan szeretnénk” – szögezte le Gladys Berejiklian, Új-Dél-Wales miniszterelnöke.

Ausztráliában rendkívül alacsony az oltási hajlandóság: eddig a lakosságnak csak a 13 százaléka kapta meg a vakcina mindkét dózisát. Az ausztrál miniszterelnök csütörtökön bocsánatot kért az oltási kampány lassúságáért.

„Vállalom a felelősséget az oltási programért.

Nyilvánvalóan vannak dolgok, amelyeket mi irányítunk, és vannak, amelyeket nem. Azon vagyunk, hogy ezt a helyzetet megfordítsuk” – mondta Scott Morrison miniszterelnök, aki sajnálatát fejezte ki, amiért az ország lemaradt az oltási kampányban. Az ausztrál kormány ugyanis azt ígérte, hogy az év végéig beoltják a teljes felnőtt lakosságot.

Ausztrál szakemberek szerint a járvány miatt elrendelt szorítások naponta mintegy 300 millió ausztrál dollárba kerülnek. Vagyis minden egyes újabb napnyi lezárás 67 milliárd forintnyi veszteséget okoz az ausztrál gazdaságnak.

hirado.hu - MTI