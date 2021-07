Szabadkozik az Amnesty International a Pegasus-ügyben

2021. július 24. 12:35

Nincs bizonyíték arra, hogy mindenkit lehallgattak volna a Pegasus kémszoftverrel, aki szerepelt az Amnesty International ötvenezer nevet tartalmazó listáján – közölte a szervezet izraeli csoportja, hozzátéve: soha nem állították, hogy a közzétett lista az NSO izraeli cég Pegasus kémszoftverének listája lenne, a szervezet nemzetközi központja szerint mégis erről van szó.

Ugyanakkor abban egyetértenek, hogy semmi bizonyíték nincsen a lehallgatásukra azokon a készülékeken kívül, amelyeket megvizsgáltak – számol be róla a Pesti Srácok.

A portál összegezte a sajtóban közölt adatokat, amelyek szerint külföldön 67 készüléket vizsgáltak meg, és harminchétben találták meg a kémszoftver nyomait, míg Magyarországon öt készüléket néztek át, ebből három volt fertőzött.

Valójában nagyon kevés bizonyíték került elő eddig az állítólagos lehallgatásokkal kapcsolatban Fotó: JACK GUEZ / AFP

Érdekessé teszi a szervezet körüli történetet, hogy az Amnesty International szerint ők le tudják buktatni az izraeli kémszoftvert, így bárki számára elérhetővé tették azt az alkalmazást, mellyel megvizsgálhatjuk, járt-e a telefonunkon a Pegasus nevű izraeli kémprogram. A Soros-szervezet a jelek szerint ezzel az alkalmazással vizsgálta meg Panyi Szabolcsék telefonjait is, akik ezek után a magyar kormány érintettségét kész tényként állították be – számolt be róla lapunk.

Mint ismert: a Pegasus-botránnyal a magyar baloldal a kormányt, szorosabban Orbán Viktort vette célba azt állítva, hogy újságírókat figyeltek meg, bizonyítékok azonban eddig nem kerültek elő. Az is furcsa, hogy az állítólagos elszenvedők többsége éppen annak az orgánumnak a munkatársa, amely a sztorit megosztotta.





