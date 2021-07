A versenyhivatal vizsgálja Cseh Katalin cégügyeit

2021. július 24. 14:28

Vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal a momentumos Cseh Katalinhoz köthető cégügyek miatt. A sajtóban megjelent információk alapján felmerült a gyanú, hogy több cég összejátszhatott egy közbeszerzésnél, és egymás között leoszthatták, melyik nyeri meg a megbízást. A baloldali EP-képviselő korábban rágalomnak nevezte, hogy köze lenne csaknem 5 milliárd forintnyi uniós támogatás elnyeréséhez – hangzott el a Híradóban.

Már a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálja Cseh Katalin zavaros cégügyeit – közölte az Origo. A portál tett bejelentést azután, hogy – mint írták – gyanús közbeszerzési összejátszásokra bukkantak. Részletezték is, miszerint a Pannónia Nyomda Kft. a momentumos EP-képviselő vezetése alatt több közbeszerzést is nyert Ferencvárosban, mintegy 80 millió forint összegben. Az internetes újság azt állítja: a baj azzal van, hogy a Pannónia olyan cégekkel pályázott közösen, amelyek a Cseh család üzlettársaiból álló cégháló tagjai.

Cseh Katalin ügye még a hétvégén robbant ki. A bennfentes.hu hozott nyilvánosságra egy videót, amelyben egy maszkos alak politikusi leleplezést ígért. „A politikus, akiről szó van, négy és fél milliárd forintnyi EU-támogatást vett fel saját és haveri cégein keresztül. Ja, és 300 millió forintnyi állami közbeszerzést is el tudtak hozni” – mondta akkor a maszkos alak.

A sajtóban végül kedden nevezték meg a momentumos Cseh Katalint. A bennfentes.net arról írt: a Pannónia Nyomda Kft. több mint 285 millió forintnyi EU-s támogatást nyert el. A nyomdához köthető cégeken keresztül pedig további, összesen több mint 4,5 milliárd forintnyi közpénz landolt a politikusnál és üzleti partnereinél.

A Pestisrácok.hu szerint a cégháló a telephelyek váltogatásával vadászott az uniós pénzekre. Úgy tudják, hogy a hálózat több mint 40 nyertes EU-pályázatot zsebelt be, de a korábbi összesítésnél is több, csaknem 4,8 milliárd forint értékben.

„Semmi közöm ezekhez a vállalatokhoz, és visszautasítom azt a rágalmat, hogy nekem bármi közöm lenne ehhez a pénzhez” – közölte Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője.

A nyilvánosan bárki számára elérhető dokumentumok viszont cáfolják Cseh Katalint – állítja az Origo, és konkrétan felsorolja, hogy a momentumos politikus cége kikkel állt kapcsolatban és milyen közbeszerzéseket mekkora összegben nyert el.

Az egyik példaként említett vállalat a Mondat Kft.-t, amely az egyik ferencvárosi pályázaton indult a Pannónia Kft.-vel szemben. A portál megjegyzi: ugyanaz a két cég telephelye. Hozzáteszik: a IX. kerületi önkormányzat ellentmondásokra is figyelmeztette a vállalkozásokat, azok ugyanis egyszerre nyilatkoztak arról, hogy nem vesznek igénybe alvállalkozót, és arról is, hogy igen.

Egy másik esetben pedig a nyertes pályázó kihirdetése után szerződést módosítottak. Az Origo szerint mindennek alapján felmerül annak gyanúja, hogy a cégek esetlegesen összejátszhattak a Pannónia sikere érdekében.

hirado.hu - M1