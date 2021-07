Tokió 2020 - Ezüstérmes a párbajtőröző Siklósi Gergely

2021. július 25. 14:59

Siklósi Gergely (j) és a francia Romain Cannone a férfi párbajtőrözők egyéni versenyének döntőjében a Makuhari Rendezvényközpontban 2021. július 25-én. MTI/Illyés Tibor

A pályafutása első olimpiáján szereplő Siklósi Gergely ezüstérmet szerzett a férfi párbajtőrözők vasárnapi egyéni versenyében a tokiói ötkarikás játékokon.

A BHSE 23 éves, világranglista-vezető, világbajnoki címvédő vívója a helyi idő szerint esti döntőben némi meglepetésre 15-10-re kikapott a francia Romain Cannone-tól.

Siklósi egész nap felszabadultan vívott a Makuhari Rendezvényközpont B csarnokában, a kínai Tung Csao 15-9-es, a marokkói Husszam Elkord és a címvédő dél-koreai Park Szang Jung 15-13-as legyőzése után az elődöntőben magabiztosan, 15-10-re verte az olasz Andrea Santarellit. A jelentős nemzetközi eredménnyel nem rendelkező, 24 éves párizsi rivális először a venezuelai Limardo Gascont (15-12), majd a holland Verwijlent (15-11) és az orosz Szergej Bidát (15-12), a legjobb négy között pedig az ukrán Igor Reizlint (15-10) győzte le.

A döntő közjátékkal kezdődött: meghibásodott a pást eredményjelzője, így nem tudták időben elkezdeni a mérkőzést. A két vívó hosszú percekig várta, hogy végre elrajtolhasson a küzdelem, amíg végre megjavították a berendezést.

A várakozás Siklósit zavarta meg jobban, nála jóval alacsonyabb ellenfele kétszer is gyorsan eltalálta őt, de aztán az első három perc vége előtt egy parádés tussal 4-4-re egyenlített. A folytatásban a vezetést is sikerült átvennie, de mint később kiderült, 6-5-nél volt utoljára nála az előny. Cannone az esélytelenek nyugalmával vívott, mégpedig nagyon jól, 10-8 után állva hagyta riválisát, és szinte pillanatok alatt a végső győzelem kapujába került. 14-9-ről indult az utolsó három perc, amely azonban már nem pergett le, mert a francia bevitte a győztes találatot is.

Siklósi csalódottan gratulált ellenfelének, de edzője, Dancsházy-Nagy Tamás azonnal megölelte őt, jelezve, hogy a vereség ellenére nagy eredményt ért el.

A magyar vívó az eredményhirdetésnél Schmitt Páltól, a Nemzet Sportolójától, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrözőtől, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjától vehette át az ezüstérmet.

"Röpke két-három másodpercig csalódott voltam, nem jó érzés kikapni, de maga a verseny jól sikerült" - nyilatkozott az éremátadás után Siklósi Gergely. "Az utolsó asszóban hibáztam, de vitathatatlan, hogy az ellenfelem nagyon jó volt. Számítottam rá, hogy nehéz asszó lesz, de a sport ilyen. Nagyon szép lett volna, ha a vb-arany után olimpiai aranyat is nyerek, de így legalább marad motiváció, és nyomhatjuk tovább. Nagyon örülök az ezüstéremnek!"

Beszélt arról a pillanatról is, amikor az edzője a nyakába borult, mint mondta, a szakember akkor még szomorú volt, de később, amikor megkérdezte tőle, előre aláírta volna-e az ezüstöt, úgy válaszolt, hogy igen.

"És ne felejtsük el, hogy én jobban teljesítettem az első olimpiámon, mint Szilágyi Áron és ez tök jó dolog" - tette hozzá viccesen arra utalva, hogy a szombat óta háromszoros olimpiai bajnok kardvívó 2008-ban, ötkarikás debütálásakor 15. lett egyéniben.

"A következő olimpia rövid időn belül lesz, nemcsak egyéniben, hanem csapatban is szeretnék ott lenni 2024-ben, Párizsban" - hangsúlyozta.

Siklósi Gergely megemlékezett nevelőedzőjéről, a 2017-ben elhunyt, hatszoros világbajnok, olimpiai bronzérmes Szalay Gyöngyiről is. Úgy fogalmazott: a néhai szakember biztosan büszke most rá, de ő aranyérmet érdemel, ezért a jövőben is azért fog dolgozni, hogy olimpiai aranyérmet mutathasson majd neki.

"A világbajnoki aranyat megmutattam, még egy olimpiai arany kell" - mondta.

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, maga is ötkarikás ezüstérmes párbajtőrvívó, kijelentette: teljesen egyértelmű, hogy ez egy megnyert ezüstérem.

"Gergő fantasztikusan vívott egész nap, a döntő asszóban pedig egyszerűen kikapott, ilyen van. Biztos, hogy a jövőben még sok alkalmunk lesz gyönyörködni a vívásában és örülni az eredményeinek. Egy dolog nyilvánvaló: a francia vívónak egészen kivételesen jó napja volt ma" - mondta az MTI-nek.



A tapolcai születésű versenyző a kardozó Szilágyi Áron szombati győzelme után a tokiói magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte.



Eredmények:

a 32 között:

Siklósi Gergely-Tung Csao (kínai) 15-9

a 16 között:

Siklósi-Husszam Elkord (marokkói) 15-13

negyeddöntő:

Siklósi-Park Szang Jung (dél-koreai) 15-13

Andrea Santarelli (olasz)-Jamada Maszaru (japán) 15-13

Igor Reizlin (ukrán)-Mohamed Elszajed (egyiptomi) 15-13

Romain Cannone (francia)-Szergej Bida (orosz) 15-12

elődöntő:

Siklósi-Santarelli 15-10

Cannone-Reizlin 15-10

bronzmérkőzés:

Reizlin-Santarelli 15-12

döntő:

Cannone-Siklósi 15-10



A végeredmény:

férfi párbajtőr, egyéni, olimpiai bajnok:



Romain Cannone (Franciaország)

2. SIKLÓSI GERGELY (MAGYARORSZÁG)

3. Igor Reizlin (Ukrajna)

Az ezüstérmes Siklósi Gergely a férfi párbajtőrözők egyéni versenyének eredményhirdetésén a Makuhari Rendezvényközpontban 2021. július 25-én. MTI/Illyés Tibor

