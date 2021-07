Tokió 2020 - A vasárnapi magyar mérleg

2021. július 25. 16:12

A magyar versenyzők vasárnapi eredményei a tokiói olimpián:

ASZTALITENISZ (Tokiói Fővárosi Sportcsarnok)

női egyes: Póta Georgina a második fordulóban 4-1-re kikapott a svájci Georgina-Rachel Moret-től



CSELGÁNCS (Nippon Budokan)

női 52 kg: Pupp Réka két győzelem után kikapott a negyeddöntőben, majd a vigaszágon egyszer győzött, a bronzmérkőzésen pedig vesztett, ezzel 5. lett



EVEZÉS (Sea Forest Evezős Pálya)

férfi egypár: a hétfőről előrehozott negyeddöntőben Pétervári-Molnár Bendegúz futamában második lett, ezzel a szerdai elődöntőbe jutott



KÉZILABDA (Jojogi Nemzeti Sportcsarnok)

női csoportmérkőzés, B csoport, 1. forduló: Franciaország-Magyarország 30-29



SPORTLÖVÉSZET (Aszaka Lőtér)

női légpisztoly: Major Veronika 34.

férfi légpuska: Péni István 5., Pekler Zalán 39.



TENISZ (Ariake Teniszpark)

férfi egyes: Fucsovics Márton vállsérülés miatt visszalépett a lengyel Hubert Hurkacz elleni első fordulós mérkőzése előtt



TOLLASLABDA (Muszasino Sportközpont)

férfi egyes, csoportmérkőzés: Anthony Sinisuka Ginting (indonéz, 5.)-Krausz Gergely 2-0 (13, 8)

női egyes, csoportmérkőzés: Ratchanok Intanon (thaiföldi, 5.)-Sárosi Laura 2-0 (5, 10)



TORNA (Ariake Tornaközpont)

női selejtező: Kovács Zsófia bejutott az egyéni összetett csütörtöki döntőjébe, míg felemáskorláton a harmadik számú tartalék



ÚSZÁS (Tokiói Vizes Központ)

férfi 400 m vegyes: Verrasztó Dávid 4.

női 400 m vegyes: Hosszú Katinka 5., Mihályvári-Farkas Viktória 6.

női 100 m hát: Burián Katalin 18., és nem jutott tovább az elődöntőbe

férfi 200 m gyors: Németh Nándor a 12. idővel elődöntős, míg Kozma Dominik 28., és nem jutott tovább

férfi 100 m hát: Telegdy Ádám a 29., és nem jutott tovább, Bohus Richárdot kizárták

női 400 m gyors: Késely Ajna 10., és nem jutott döntőbe

férfi 4x100 m gyorsváltó: a magyar staféta a 6. idővel döntős



VITORLÁZÁS (Enosima Jachtkikötő)

Laser Radial: Érdi Mária a 19. és 18. helyen futott be

Laser Standard: Vadnai Benjamin az első futamban 7. lett, a másodikat elhalasztották

női szörf: Cholnoky Sára mindhárom vasárnapi futamban a 27., utolsó helyen végzett



VÍVÁS (Makuhari Rendezvényközpont, B csarnok)

női tőr egyéni: Kreiss Fanni egy győzelemmel a nyolcaddöntőig jutott és 15. lett. Pásztor Flóra egy siker után a legjobb 32 között búcsúzott, és ott fejezte be szereplését a 32 között kezdő Kondricz Kata is. Előbbi 32., utóbbi 29. lett.

férfi párbajtőr egyéni: Siklósi Gergely ezüstérmet nyert.



VÍZILABDA (Tacumi Vízilabdaközpont)

férfi csoportmérkőzés, A csoport, 1. forduló: Görögország-Magyarország 10-9

MTI