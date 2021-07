Belgiumban újabb heves esőzésekre és árvízveszélyre figyelmeztettek

2021. július 25. 18:14

Le Soir

A belga meteorológiai intézet újabb heves zivatarok kialakulására és áradások veszélyére figyelmeztetett: az országosan, de különösen a délkelet-belgiumi régióban lezúduló csapadék mennyisége egy-két óra leforgása alatt elértheti akár a 30 litert is négyzetméterenként - közölte vasárnap a belga sajtó.

A heves esőzés nyomán hirtelen kialakuló árvizekre való figyelmeztetés 13-tól 21 óráig van érvényben Belgiumban. A zivatarok kockázata a hét elején is, várhatóan szerdáig fennállhat. Csapadékra főként napközben lehet számítani - tették hozzá.

A belga sajtó beszámolója szerint a hirtelen érkezett szombat esti felhőszakadások a dél-belgiumi Vallóniában található Dinant városát sújtották leginkább, ahol autók egész sorát sodorta el az ár, és épületekben is komoly károk keletkeztek. Az elsodort járművek eltorlaszolnak egy vasúti átjárót. A belga vasúttársaság tájékoztatása szerint a kárelhárítási munkák és az átázott vasúti töltések miatt az érintett szakaszon leghamarabb augusztus 9-én indulhat meg a vonatközlekedés.

Földcsuszamlást jelentettek a tartományi főváros, Namur citadellája közelében, ahol több ház összedőlt. Andenne, Gembloux, Éghezée és más közeli városok számos lakójának el kellet hagynia otthonát, halálesetekről azonban sehonnan sem érkezett hír.

A szombati heves zivatarok áradásokat okoztak Flandriában, Belgium flamand nyelvű régiójában is. A hirtelen kialakult áradás utcákat borított el Antwerpen tartomány több városában is. A víz sehol sem tört be a házakba, de pincéket, mélygarázsokat öntött el komoly károkat okozva. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne közlekedjenek autóikkal, mert a járművek keltette hullámok további károkat okozhatnak. A régióban senki sem sérült meg, halálestről nem érkezett jelentés.

A Nyugat-Európát sújtó múlt heti, rendkívüli esőzések özönvízszerű áradásokat okoztak Délkelet-Belgium számos településén. A megáradt folyók házakat döntöttek össze, autókat sodortak el, több száz embernek kellett elhagynia otthonát. Több mint 42 ezer háztartás maradt elektromos áram nélkül, a vezetékes vizet a legtöbb érintett településen ihatatlannak minősítették. A múlt heti áradások 36 halálos áldozatot követeltek Belgiumban, hét embert továbbra is eltűntként tartanak számon.

Belgiumban és a szomszédos Németországban a múlt heti áradások halálos áldozatainak megerősített száma 210-re emelkedett a héten, az anyagi kár pedig milliárdokra rúg.

Szakértők szerint a múlt hetihez hasonló, katasztrofális áradások gyakoribbá válnak a jövőben a klímaváltozás miatt, és az országoknak fel kell készülniük egyebek között riasztási rendszerek kiépítésével a lakosság mielőbbi figyelmeztetésére.

MTI