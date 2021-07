Örülnek a munkaadók a diákmunkásoknak

Idén is népszerű a nyári diákmunka program, már több mint 23 ezren vesznek részt benne. A legtöbben az önkormányzatoknál vállalnak munkát, de sokan választják a vendéglátást is. Egyes munkakörökben akár 164 ezer forintot is lehet keresni. A munkaadóknak is megéri belépni a programba, az állam ugyanis átvállalja a fiatalok fizetésének a kétharmadát – számolt be az M1 Híradója.

Idén először jelentkezett a nyári diákmunka programba Vancsakovszki Virág. A 16 éves diák tinilány a járási hivatalban céges és önkormányzati állások között választhatott. Azt mondja: balatonszárszóiként egyértelmű volt számára, hogy a strandon vállal munkát. Július óta a beléptetésnél segíti a fürdőzőket.

„Napi hat órában dolgozom és bruttó 126 ezret keresek. Szerintem ezt telefonra vagy elektronikai készülékre fogom költeni” – mondta az M1 Híradójában..

A szakképzettséget igénylő munkakör esetében akár 164 ezer forintot is kaphatnak a diákok.

Simon Veronika idén a program keretében a vonyarcvashegyi Tourinform irodában dolgozik.

„Egyetemre szeretnék menni és azért dolgozom, hogy annak a tandíjába bele tudjak szállni és segítsem a szüleimet” – mondta a fiatal lány.

A nyári diákmunka program a munkaadóknak is megéri, az állam ugyanis bértámogatást biztosít hozzá. Cégek esetében a fiatalok fizetésének kétharmadát, az önkormányzatoknál dolgozó diákoknál pedig a teljes munkabér-költséget átvállalja.

A balatonszárszói önkormányzat turisztikai referense azt mondta: a diákmunkának ugyan több évtizedes hagyománya van a Balaton körül, de idén minden korábbinál jobban becsülik a motivált fiatalokat.

„Ebben az évben különösen munkaerőhiánnyal küzd a szakma, az ágazat, a turisztika és a kulturális ágazat. 16-17 éves diákok segítenek nekünk itt a központi strandon. És a turisztikai kollégáknak a rendezvényszervezésekben” – árulta el Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens.

Az idei szezonban eddig mintegy háromezer diák vállalt munkát a turizmusban és a vendéglátásban, de a legtöbben, mintegy 20 ezren az önkormányzatoknál dolgoznak – közölte a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Bodó Sándor azt mondta: a nyári diákmunka program azért is népszerű, mert a diákok szabályos munkaszerződést kapnak, amiben rögzítik a pontos feladatkört és a fizetést is.

„Még mindig van lehetőség arra, hogy a diákok jelentkezzenek a járási, foglalkoztatási osztályokon adminisztrálhatják magukat. A munkakörök továbbra is változatosak, a választást a diákokra, tanulókra bízzuk” – fogalmazott .

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az elmúlt 9 évben több mint 210 ezer diák vett részt a programban. Az idén akkora volt az érdeklődés, hogy a hárommilliárd forintos keretösszeget további 400 millió forinttal megemelték.

