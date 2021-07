Déltől hőségriadó lépett életbe

2021. július 26. 14:31

A következő napokban várható tartós hőség miatt hétfő déltől hőségriadót rendelt el Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-hez eljuttatott közös közleménye szerint a tisztifőorvos péntek éjfélig rendelte el harmadfokú intézkedését az ország egész területére. Hőségriadót akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot.

Kiemelték: az átlagosnál melegebb időjárás megterheli az egészséges szervezetet is, bárkinél okozhat panaszokat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ország felében jelenleg is tűzgyújtási tilalom van, az ott lévő erdőkben és kétszáz méteres körzetükben még a kijelölt helyeken sem szabad tüzet gyújtani.

Kiemelték: az átlagosnál melegebb időjárás megterheli az egészséges szervezetet is, bárkinél okozhat panaszokat. A hőségre való tekintettel és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait követve a tisztifőorvos javasolja az áram- és vízellátásban a programozott karbantartások elnapolását.

Az NNK és az OKF azt kéri, hogy a nagy melegben mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre. Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. Lehetőség szerint árnyékba kell húzódni 11 és 15 óra között. A szabadtéren dolgozók, illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a vízparton is kerülendő a napozás a déli órákban, valamint arra, hogy felhevült testtel senki se menjen vagy ugorjon a vízbe.

Ajánlatos több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni; az ilyen, igénybe vehető helyek listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.

Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intik a meleg okozta dekoncentráltság miatt. Kiemelték, hogy ilyen időben az autó "üvegházként" működik, akár 70 fok fölé is emelkedhet a belső hőmérséklet, ezért senki se hagyjon parkoló autóban gyermeket, állatot. Ha bárki ilyet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívót - kérték. A kocsiban oldószereket, hígítókat, alkoholtartalmú fertőtlenítőket sem szabad hagyni, mert a melegben párologni kezdenek és a gőzük egy szikrától is belobbanhat.

A nagy hőségben megnőhet a szén-monoxid miatti riasztások száma is - írták, megjegyezve, hogy a klímák, mobilklímák is megváltoztatják a levegő áramlását a lakásban és ezzel hozzájárulhatnak a szén-monoxid kialakulásához. Ezért az OKF és az NNK azt ajánlja: minden nyílt égésterű vízmelegítő mellett legyen szén-monoxid-érzékelő.

Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.

Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el. Az első fok a figyelmeztető jelzés, amely azt jelzi, hogy egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot.

A második a riasztás, ha a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A riasztás egyúttal azt is jelzi, hogy a magas napi átlaghőmérséklet olyan kockázatot jelent, amely indokolja az egészségügyi ellátórendszer, az önkormányzatok figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti rendszeres tájékoztatását.

Az országos tisztifőorvos harmadfokú jelzése a hőségriadó. Ez - az erről szóló kormányrendelet szerint - rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfői veszélyjelzésében azt írta: fokozódik a hőség. Kedden már - az észak-északnyugati tájak kivételével - nagy területen 27 fok felett, sőt délkeleten 29 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A következő napokban többfelé a leghidegebb órákban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet, a nappali csúcsértékek pedig a 38 fokot is elérhetik.

