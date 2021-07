Ötszáz bizony, dalolva ment

2021. július 27. 00:56

Alig ötszázan gyűltek össze a Momentum tüntetésén

Mint arról mi is beszámoltunk, tüntetést szervezett hétfőre a Momentum az állítólagos lehallgatási ügy miatt. A demonstrációhoz öbb ellenzéki párt is csatlakozott. A tüntetők 18 órától gyülekeznek a Terror Háza előtt, innen vonulnak át a Fidesz Lendvay utcai székháza elé, ahol beszédek is elhangoznak majd. Mindeddig nagyjából ötszáz ember gyűlt össze az Index szerint.

A rendezvényen felszólal Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, az LMP politikusa, Tetlák Örs, Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, az MSZP-s Bárándy Gergely, a Párbeszéd politikusa, Dorosz Dávid, Lukácsi Katalin, Pálinkás József, az Új Világ Néppárt elnöke, valamint Donáth Anna momentumos európai parlamenti képviselő is.

A mandiner olvasója hat előtt pár perccel fotózott az Andrássy úton. A Momentum Pegasus-tüntetésén olyan kevesen voltak, hogy elfértek a járdán. A létszám egy májusi délelöttön nagyobb szokott lenni a Terror Háza előtt, ha 4-5 kiránduló gimis osztály egyszerre áll sorba a bejutásért.

Nyitókép: Mátrai Dávid, belső kép: olvasói felvétel

mandiner.hu