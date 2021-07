Tokió 2020 - Vas Kata Blanka negyedik hegyikerékpárban

2021. július 27. 09:32

A 19 esztendős Vas Kata Blanka szenzációs teljesítménnyel, a címvédőt és a világbajnokot is megelőzve a negyedik helyen végzett kedden a hegyikerékpárosok női versenyében a tokiói olimpián, ezzel minden idők legjobb magyar kerékpáros eredményét érte el az ötkarikás játékokon.

Vas Kata Blanka: márciusban még koronavírusos volt – origo/afp/David Stockman

A számban hármas svájci siker született.



A három szakágban jeleskedő, ötkarikás újonc Vas a 38 fős mezőny utolsó helyéről vágott neki a 20,55 kilométeres távnak, ám kiváló rajtjával már a nehéz terep elején előretört a harmadik helyre. Egy jobb kanyarban azonban elcsúszott, így a következő meredek részen fel kellett tolnia a kerékpárját, és visszaesett a tizedik pozícióba.



A 3,85 kilométer hosszú, mintegy 150 méternyi szintkülönbséget tartalmazó körpályát ötször kellett teljesítenie a mezőnynek. A sáros talajon sorra estek és lassultak le a versenyzők, bukott a vb-címvédő francia Pauline Ferrand-Prévot is. Vas egy emelkedőn ismét megakadt, ennek ellenére a nyolcadik-kilencedik pozícióban tekert, miközben elöl jelentős előnnyel haladt a korábbi világbajnok svájci Jolanda Neff.



A címvédő svéd Jenny Rissveds már ekkor Vas mögött tekert, az SD Worx magyar kerékpárosa pedig türelmes versenyzéssel sorra utasította maga mögé a szakág legerősebb képviselőit, így Ferrand-Prévot-t vagy a vk-sorozatot vezető Loana Lecomte-ot.



Az élen Neff másfél perc közeli előnyt dolgozott ki a táv második felére, melyben két honfitársa, Sina Frei és Linda Indergand üldözte. Ők hárman értek célba az első három helyen, ezzel 1936 után született újabb tiszta svájci dobogó az ötkarikás játékokon, akkor tornában férfi talajon érték el ezt.



Az U23-as világbajnokságon hegyikerékpárban ezüst, terepkerékpárban ezüst- és bronzérmes Vas az utolsó körökben sorra hagyta le riválisait, és végül a három svájcit leszámítva mindenkit megelőzött.



"Nagyon nehéz verseny volt, nagyon izgultam. Hibáztam párat, de bíztam magamban, hogy a saját tempó jó lesz. Nem akartam hirtelen felérni az előttem lévő csoportra, mert akkor megrogytam volna nagyon. Így saját tempóban jól haladtam, az utolsó két körben pedig sikerült a negyedik helyre felérni" - nyilatkozta az M4 Sportnak Vas, aki a hegyikerékpár mellett terepkerékpárban (cyclocross), illetve országúton a mezőnyversenyben és az időfutamban is aktuális felnőtt magyar bajnok.



Mindehhez hozzátette, hogy nem az erő, hanem a technikai tudása volt az, amely miatt felért az előtte tekerőkre, de szavai szerint a legnagyobb előnyt az jelentette számára riválisaival szemben, hogy a terepkerékpáros tapasztalata miatt jól tud sárban tekerni, ezért kifejezetten örült a viadalt megelőző esőnek.



"Ami saras rész volt, és sokat lehetett nyerni, azt sikerült bejárnom a verseny előtt, ez nagyon hasznos volt" - mondta a terepkerékpárban U23-as Eb-második Vas, aki megjegyezte, azért nem tudta teljesen feltérképezni a terepet, mert a szervezők még egy órával a verseny előtt is átépítették a pályát, amit "hihetetlennek" nevezett egy olimpián.



Vasra most két hét pihenés vár, majd részt vesz az augusztus végi hegyikerékpáros világbajnokságon, amelyre nincsenek elvárásai magával szemben. Ezt követően pedig megkezdi a felkészülést a terepkerékpáros idényre.



Hétfőn a férfiaknál a 38 éves Parti András 32. lett negyedik olimpiáján.



"Néhány éven belül a kerékpározás lehet a legnépszerűbb sportág Magyarországon az ilyen fantasztikus teljesítmények miatt, mint Vas Kata Blankáé vagy Valter Attiláé" - kommentálta a negyedik helyet az MTI-nek Princzinger Péter, a magyar szövetség elnöke, miután gratulációját fejezte ki a fiatal versenyzőnek.

Eredmény:

női hegyikerékpár, olimpiai bajnok:



Jolanda Neff (Svájc) 1:15:46 óra

2. Sina Frei (Svájc) 1:11 perc hátrány

3. Linda Indergand (Svájc) 1:19 p h.

4. VAS KATA BLANKA 2:09 p h.



MTI