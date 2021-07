Testőröket fizetnek közpénzből, mert csökkentették a rendőrség költségvetését

2021. július 27. 15:24

Több mint két tucat amerikai nagyváros demokrata párti polgármestere magán biztonsági őröket fizet közpénzből a saját védelmére, miután csökkentették - vagy bejelentették, hogy csökkenteni fogják - a rendőrség költségvetését - adta hírül egy új jelentés, amely az amerikai Forbes magazinban jelent meg.

A lap az Open the Books! (Nyitott könyvelést!) nevű szervezet összeállítását közölte, amelyből kiderül: a polgármesterek milliókat költenek az adófizetők pénzéből a saját és munkatársaik személyi védelmét ellátó őrző-védő szolgálatokra. A szervezet az információszabadságra vonatkozó törvényre hivatkozva kérte ki 25 amerikai nagyváros adatait.

A jelentés leszögezi: miközben a bűnözés erősödik az Egyesült Államokban, "országszerte 25 amerikai nagyváros" tette magáévá azt a követelést, hogy csökkentsék a helyi rendőrség költségvetését. Meghajolva "Defund Police" nevű garnitúra parancsa előtt.

A követelést a Black Lives Matter (BLM, Fekete Életek Számítanak) nevű mozgalom fogalmazta meg először és több demokrata párti politikus is támogatásáról biztosította.

A Forbes kiemelte: "a rendőrség költségvetésének megnyirbálása - amely köztisztviselők biztonságának adófizetői dollárokból finanszírozott védelmével párosul - csakis demokrata párti polgármesterek által irányított városokban fordul elő". Ilyen városok például New York, Baltimore, Chicago, Denver, San Francisco, vagy San Diego.

Chicago városa 2015 és 2020 között 17,3 millió dollárt (5,19 milliárd forint) költött "meg nem nevezett városi tisztségviselők" személyi védelmére. Lori Lightfoot chicagói polgármester azon állítása ellenére, hogy ő maga nem támogatja a rendőrség költségvetésének csökkentését, az adatok azt mutatják, hogy a város 2020-ban megszüntetett 400 rendőri állást, miközben a városvezető személyi védelmének költsége minden idők legmagasabb összegét érte el: 22 személyi testőr részére 3,4 millió dollárt (1,02 milliárd forint) fizettek ki.



San Franciscóban 2015 és 2020 között 12,4 millió dollárt (3,72 milliárd forintot) költöttek London Breed polgármester személyi biztonságára, áll a jelentésben, miközben a városvezetés döntése nyomán két év alatt 120 millió dollárt (36 milliárd forintot) vontak el a városi rendőrség költségvetéséből. Az összeget egészségügyi programokra fordítják.



New York-ban a városvezetés döntése nyomán 1 milliárd dollárral (300 milliárd forint) csökkentik a városi rendőrség 6 milliárd dolláros (1800 milliárd forintos) költségvetését, amelyből 354 millió dollárt (106 milliárd forint) a hivatalos bejelentés szerint mentálhigiénés és hajléktalanokat segítő szolgáltatásokra, valamint oktatási tevékenységre fordítanak.



Bill de Blasio New York-i polgármester személyi biztonságára 358 ezer dollárt (107 millió forintot) költöttek adófizetői pénzből a jelentés szerint.



A jelentés kapcsán a Breitbart News megjegyezte: nemcsak városvezetőket védenek az adófizetők pénzéből hanem egyes tanácsnokokat is.

A lap Los Angeles város önkormányzatának elnöke, Nury Martinez 2020 nyarán erőteljesen szorgalmazta a helyi rendőrség (LAPD) költségvetésének csökkentését, miközben az ő házát egy külön megfizetett rendőri egység vigyázta.



MTI