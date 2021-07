Így csapolták meg az uniós pénzeket Cseh Katalinék

2021. július 27. 20:56

Cseh Katalinék nem mindennapi körülmények között szerezték meg azt a nagyjából hetvenmillió forintos támogatást, amelyhez a megbuktatott hazai olimpiára is hivatkozva jutottak hozzá.

A hivatalos céges és pályázati adatokból arra lehet következtetni, hogy a Pannónia Nyomda Kft. – melynek 2013 és 2018 között Cseh Katalin volt az ügyvezetője – adott esetben olyan fióktelepet választott magának, amellyel nagyobb arányú európai uniós támogatást lehetett megszerezni - derítette ki a Magyar Nemzet.

Az ügy kapcsán az EU-s forrásokból finanszírozott Széchenyi 2014–2020 program Versenyképes Közép-Magyarország operatív programjának egyik kiírása érdekes igazán. A szóban forgó pályázatra 2016. június 13-ától lehetett beadni az igényeket.

A Pannónia Nyomda Kft. több éven át kizárólag egy Budapest XIII. kerületi Frangepán utcai címre bejegyzett székhellyel rendelkezett. A helyzet éppen 2016 közepén változott meg, június 27-én, vagyis a pályázat megnyílása után nem sokkal egy váci fióktelepet jegyeztek be. Pályázatát pedig a cég 2016. július 8-án már be is nyújtotta.

Mindez azért lényeges, mert ha a cég a budapesti székhellyel pályázik, akkor nem kap egy fillér uniós támogatást sem, de a váci telephelyen már akár 55 százalékos uniós dotáció is elérhető volt. Cseh Katalinék majdnem el is érték a maximumot.

A társaság 133,8 millió forint értékű beruházást tervezett végrehajtani Vácon, s ehhez a 2018. június 15-ei döntés értelmében 68,1 millió forint vissza nem térítendő uniós pénzhez jutott. Vagyis az EU fedezte az összeg 50,9 százalékát. Ha a fővárosban maradnak, az arány bizonyosan nulla százalék, ami kereken nulla forint uniós pénzt jelentett volna. A költözés tehát megérte, nagyon is. Pontosan 68,1 millió forintot ért - derült ki.

A telephely bejegyzésekor és a pályázat beadásakor is Cseh Katalin aláírása szerepelt a papírokon - írj a lap. Mindez akkor is különösen érdekes, ha a támogatási döntés megszületésekor, 2018 közepén már nem ő irányította a céget.

A jelek szerint ugyanezt az elvet követte a vállalkozás később is. A Pannónia Nyomda Kft. 2018 májusában ugyanis fióktelepet létesített a Nógrád megyei Szirákon. Ezzel a telephellyel vett részt a cég a szintén uniós pénzt osztó Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program egyik pályázatán, és idővel nyert is, 217,6 millió forint vissza nem térítendő támogatást. A dotáció – a döntés értelmében – 45 százalékát fedezte a megvalósítani kívánt fejlesztésnek.

A döntés itt is kifizetődő volt, bár a kondíciók többször is módosultak, a kiírásokban rendre szerepelt, hogy nem támogatható olyan fejlesztés, amely Közép-Magyarországon, vagyis például a fővárosban valósul meg. Bezzeg Nógrádban akár a beruházás felére is támogatást lehetett szerezni.

magyarhirlap.hu