Tokió 2020 - A bronzéremért vívhat a magyar férfi kardcsapat

2021. július 28. 08:57

A magyar férfi kardválogatott kikapott az elődöntőben, így a bronzéremért vívhat a fegyvernem szerdai csapatversenyében a tokiói olimpián.

A Szilágyi Áron, Decsi Tamás, Szatmári András összeállítású gárda a legjobb négy között óriási csatában, 45-43-ra maradt alul az olaszokkal szemben, s a magyar idő szerint 11.30 órakor kezdődő bronzmeccsen a németekkel találkozik.

A magyar és az olasz válogatott nagyon jól ismeri egymást, az elmúlt olimpiai ciklusban 15-ször csaptak össze egymással a különböző versenyeken, tízszer az olaszok, ötször pedig a magyarok örülhettek.

A szerdai verseny negyeddöntőjében a magyarok az amerikaiak elleni könnyed sikerrel kezdtek, az olaszok viszont meglepetésre csak egy tussal bizonyultak jobbnak az irániaknál.

Az elődöntő az első mérkőzésen remek teljesítményt nyújtó, világbajnok Szatmári András és a vb-bronzérmes Luca Curatoli asszójával indult, s ezúttal a magyar 5-3-as vereségével. Az egyéni versenyben címét megvédő Szilágyi - akárcsak a szombati döntőben - Luigi Samelével nézett farkasszemet, s most is leiskolázta az olaszt 7-1-re, majd következett Decsi Tamás és a 2015-ben csapatvilágbajnok Enrico Berre ütközete, amely után 15-11 állt az eredményjelzőn a magyarok javára.

A második körre cseréltek az olaszok, így a már az irániak ellen megsérült Samele helyett a 2004-es athéni döntőben Nemcsik Zsoltot 15-14-re legyőző, 42 éves Aldo Montano állt oda Szatmári ellen, s óriási csatára kényszerítette. A 6-5-ös vereség után háromtusosra olvadt a magyar előny, Decsi viszont visszaállította a különbséget Curatoli ellen, aki reklamálásért előbb sárga, majd büntetőpontot érő piros lapot kapott. Szilágyi Berre ellen (5-4) ötre növelte a különbséget, a záró körnek tehát 30-25-ről vágtak neki a felek.

Decsi kikapott 7-5-re a hozzá hasonlóan rendkívül rutinos Montanótól, de 35-32-vel adta át Szatmárinak a képzeletbeli váltóbotot. Az MTK kardozója 0-5-tel kezdett Berre ellen, s bár a folytatásban kissé visszakapaszkodott (4-8), az utolsó asszó így is 40-39-es olasz vezetésről indult.

Szilágyira várt tehát a feladat, hogy döntőbe juttassa a csapatot, de hiába egyenlített 43-43-nál, a két utolsó tust - rendkívül szerencsétlen körülmények között - Curatoli adta, így az olaszok kerültek a fináléba, ahol a dél-koreaiakkal vívnak majd.

Ebben a számban legutóbb 25 éve, Atlantában nyertek érmet - egy ezüstöt - a magyarok.

"Ez a meccs nekem nem sikerült annyira, mint a negyeddöntő, vállalom is a felelősséget. Miattam kaptunk ki" - értékelt önkritikusan Szatmári András. - "Sajnáltam, hogy a végén nem tudtam vezetéssel átadni, mert szerintem akkor nyertünk volna. Áron így is közel volt ahhoz, hogy megfordítsa, de a vége nagyon pechesen alakult. 43-43-nál nem szólalt meg a gép, pedig egyértelmű találatot adtunk, amit aztán végül mi kaptunk. Ez röhejes, főleg egy olimpiai elődöntőben. Aztán az utolsó tus is kétes volt."

Hozzátette: most az a feladat, hogy minél gyorsabban túltegyék magukat a vereségen.

"Aztán megyünk a bronzéremért, amiről azért ne beszéljünk úgy, mintha egy semmi lenne, megpróbáljuk megszerezni" - mondta.

Decsi Tamás úgy fogalmazott, mindannyiuk számára megfelelő motiváció, hogy Magyarország ebben a számban 25 éve nem nyert érmet olimpián.

"Nekem személy szerint is csak ez az egy érem, az olimpiai hiányzik a gyűjteményemből, nagyon bízom benne, hogy sikerül megszereznünk" - mondta a 38 éves kardozó.

Elárulta: várhatóan cserélni fognak a harmadik helyért sorra kerülő mérkőzésre, Gémesi Csanád vélhetően őt váltja majd.

Eredmények:

férfi kard, csapat:



negyeddöntő:

Magyarország-Egyesült Államok 45-36

Olaszország-Irán 45-44

Koreai Köztársaság-Egyiptom 45-39

Németország-Orosz olimpiai csapat 45-28

az 5-8. helyért:

Irán-Egyesült Államok 45-36

Egyiptom-Orosz olimpiai csapat 45-41

elődöntő:

Olaszország-Magyarország 45-43

Koreai Köztársaság-Németország 45-42

később:

a 7. helyért:

Orosz olimpiai csapat-Egyesült Államok 7.30

az 5. helyért:

Egyiptom-Irán 7.30

bronzmérkőzés:

Magyarország-Németország 11.30

döntő:

Olaszország-Koreai Köztársaság 12.30

