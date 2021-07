Takarékbank: további drágulásra számítanak az agrárium szereplői

2021. július 28. 12:39

Tovább javultak a magyar agrárium kilátásai, az ágazat helyzetét mérő Takarék AgrárTrend Index értéke kismértékben tovább emelkedett a második negyedévben - közölte a pénzintézet az MTI-vel szerdán.

A piaci szereplők helyzetértékelése főként a baromfi, a szőlő-bor és szántóföldi növénytermesztésre alapozott termékpályákon javult, a többi alágazatban alapvetően stagnálás, minimális csökkenés figyelhető meg. Azzal az élelmiszerpiac minden szereplője egyetért: a nyersanyagok drágulása nem épült még be teljesen az értékesítési árakba. A Takarékbank Agrár Üzletágának szakértői is arra számítanak, hogy az élelmiszerárak a következő egy évben tovább emelkednek, és egy többéves növekedési ciklusra is számítani kell.

A Takarék AgrárTrend Index értéke 32,1 pontra emelkedett 2021 második negyedévében a 48 pontos skálán, ami 0,1 ponttal magasabb az előzőnél. A Takarékbank bizalmi indexe már az ötödik egymást követő negyedévben javult folyamatosan, azonban még elmarad a 35-ös értékű semleges növekedési szinttől, amely évi 5-7 százalékos kibocsátásnövekedési pályát feltételez az élelmiszergazdaságban. Alapvető bizonytalansági faktor a koronavírus-járvány, és a júniusi aszályos időszak várható következménye a kukorica-termékpályán.

Közölték: a gazdálkodók az állati termékeknél a takarmányárakban további érdemi emelkedéssel nem számolnak, az értékesítési áraknál viszont mind a termelők, mind a feldolgozók várják, hogy a nyersanyagok drágulását érvényesíthessék.

Az aratás az őszi vetésű növényeknél rendben halad, árpából kifejezetten jó termés várható, továbbá a búza eddigi terméseredményei is biztatók Magyarországon. A júniusi aszályos időszak miatt a kukorica terméseredményeiben a piac visszaesést vár, a bizalmi indexben ez a várakozás ténylegesen a harmadik negyedben jelenhet meg.

A fontosabb alágazatok közül kiemelkedő javulást mutat az elmúlt egy évben a baromfihús-termékpálya, a bizalmi alindexe négy negyedév alatt 50 százalékkal emelkedett.

Elsőként itt tudták érvényesíteni a gazdálkodók a megnövekedett takarmányárakat.

A kedvező értékesítési árak az olajos magvak esetében is bizakodásra adnak okot. A várhatóan jó terméseredmények ugyan csökkenő árakat feltételeznének a búza esetében, viszont továbbra is a 2020 év végi szinteken mozognak az árutőzsdei jegyzések.

A gyümölcspiaci szereplőket alapvetően befolyásolták a tavaszi fagyok, illetve a nyári aszály, a csonthéjas gyümölcsök esetében nem ritka az akár 50-70 százalékos terméskiesés.

A Takarékbank előrejelzése szerint a magyar agrár-élelmiszeripar idei évét a szeptemberi-októberi fejlemények jelentősen befolyásolhatják. A piaci szereplők kismértékben tartanak a negyedik járványhullámtól, de a hazai magas átoltottság miatt nem számítanak erősebb keresletcsökkenésre - írták az elemzésben.

MTI