Tokió 2020 - Burián továbbjutott, Hosszú huszadik lett 200 méter háton

2021. július 29. 14:10

Burián Katalin a női 200 méteres hátúszás előfutamában a Tokiói Vizes Központban 2021. július 29-én. MTI/Illyés Tibor

Burián Katalin bejutott az elődöntőbe, Hosszú Katinka pedig a 20. helyen fejezte be szereplését 200 méter háton csütörtökön a tokiói olimpia úszóversenyén.

A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes Burián 2:09.10 perces idővel nyolcadikként jutott tovább, míg a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú - aki öt évvel ezelőtt Rióban ebben a számban hat századdal maradt le az aranyéremről - 2:12.84 perccel ért célba.

"Egyáltalán nem úsztam erősen, így nem is fáradt el se a kezem, se a lábam. Tudtam energiát spórolni a péntek délelőtti elődöntőre, amire szükség is lesz. Most már két éve készülünk arra, hogy reggel kell tudni erősebben úszni, de a szervezet nem úgy van kitalálva, hogy ilyenkor legyen képes a legjobb teljesítményre. Nem véletlen, hogy még a világsztárok 90 százaléka is gyengébb időt ér el reggel" - értékelt Burián.

"Sejthető volt, hogy nem ez lesz életem úszása. Próbáltam a lehető legerősebben kezdeni, a vége pedig nagy küzdés lett. A versenyek hiányoztak a szokásos felkészülésemhez" - mondta Hosszú, aki így 400 méter vegyesen ötödik, 200 méter vegyesen hetedik lett a tokiói olimpián, míg a 200 méter pillangótól visszalépett.

A női 200 méter hát elődöntőjét magyar idő szerint pénteken 4.35 órától rendezik.

MTI/Illyés Tibor

MTI