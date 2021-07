Tokió 2020 - Kikapott és nehéz helyzetben a női kézilabda-válogatott

2021. július 29. 14:58

Balról jobbra: Danyi Gábor edző, Janurik Kinga, Háfra Noémi, Szöllősi-Zácsik Szandra, Kisfaludy Anett, Kiss Nikoletta és Klujber Katrin a mérkőzés után a Jojogi Nemzeti Sportcsarnokban 2021. július 29-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A magyar női kézilabda-válogatott 38-31-es vereséget szenvedett a címvédő oroszoktól a tokiói olimpián csütörtökön, ezzel nehéz helyzetbe került a csoportból való továbbjutás szempontjából.

Elek Gábor szövetségi kapitány együttese az első meccsén 30-29-re kapott ki a Rióban ezüstérmes franciáktól, majd a brazilok győzték le 33-27-re.

A válogatott legközelebb szombaton közép-európai idő szerint 12.30 órakor a spanyolokkal játszik a Jojogi Nemzeti Sportcsarnokban.



Női kézilabdatorna, B csoport, 3. forduló:

Orosz Olimpiai Csapat-Magyarország 38-31 (22-17)



gólszerzők: Dmitrijeva 7, Ilina 6/5, Managarova 4, Vjahireva 4, Szkorobogacsenko 4, Szen 4, Makejeva 3, Gorskova 3, Bobrovnyikova 2, Vedehina 1, illetve Klujber 9/7, Szöllősi-Zácsik 5, Vámos 5/1, Lukács 4, Háfra 3, Szucsánszki 1, Schatzl 1, Márton 1, Bordás 1, Tomori 1

lövések/gólok: 49/38, illetve 52/31

gólok hétméteresből: 5/5, illetve 10/8

kiállítások: 5, illetve 5



A mérkőzés előtt a magyar himnuszt követően Csajkovszkij első zongoraversenyét játszották le Oroszország himnusza helyett, melyet egymás kezét fogva hallgattak végig az oroszok. Elek Gábor keretéből Helembai Fanni maradt ki ezen a találkozón.

A meccs egy bejátszás után Makajeva góljával indult, erre azonban Szöllősi-Zácsik azonnal válaszolt. Egy perccel később Szucsánszki talált be, az oroszok azonban rögtön egyenlítettek, majd fordítottak is. Szucsánszki röviddel ezután egy ütközés után nem tudta folytatni a játékot, mint később kiderült, kiugrott a válla. Szöllősi-Zácsik második góljára az ellentámadásból jött a válasz, sőt, a rivális hamar háromgólos előnyre tett szert, melyet Klujber faragott két hétméteresből egyre. Viszonylag rövid időt alatt ismét három góllal mentek az oroszok, bár időközben Lukácsnak sikerült megtörnie saját gólcsendjét.

Amikor a különbség négygólosra duzzadt, Elek Gábor időt kért, és a keményebb védekezésre, valamint a sok eladott labdára hívta fel tanítványai figyelmét. Ezután Vámos és Schatzl találataival közelebb került ellenfeléhez a válogatott, de a 18. percben már öt gól volt a két együttes között, így a magyar kapitány ismét időt kért. A 20. perchez érve sem csökkent az oroszok előnye, igaz, közben Háfra egy szép akció végén, Klujber pedig hétméteresből volt eredményes. Lukács második találatára azonnal válaszolt az ellenfél, aztán Szöllősi-Zácsik tört be és vette be az orosz kaput. Klujber kettő és Háfra egy gólja meccsben tartotta a magyarokat, de ahhoz, hogy a szünetben is csak öttel vezessen a rivális, Klujber további két hétméteresére is szükség volt.

Fordulás után két orosz és két Lukács-gól következett, ezzel ugyan megmaradt a különbség, játékban azonban a magyarok visszaestek és csak 5-6 perc elteltével kezdték valamelyest felvenni a tempót. Szöllősi-Zácsik két gólja között Tomori is betalált, közelebb kerülni mégsem sikerült az oroszokhoz, akik szinte minden kapura lövésükből eredményesek voltak. Vámos, Márton és Klujber viszonylag gyors egymásutánban vette be az ellenfél kapuját, ezzel négyre csökkent az orosz előny, mely rövidesen ismét hat gól volt. Klujber hétméteresből újfent betalált, a másik oldalon viszont a rivális nem hibázott, miközben számos nagy magyar helyzet maradt ki, Lukács üres kapura leadott lövése a kapufán csattant, Klujber pedig először hibázott hét méterről a meccsen. Öt perccel a lefújás előtt hét gól volt a különbség a két együttes között, amely Vámos kettő és Bordás egy gólja ellenére sem csökkent a végéig.

"Nagyon csalódott és dühös vagyok, mert semmi nem jött össze abból, amit megbeszéltünk" - mondta Tomori Zsuzsanna. - "Hihetetlen átjáróház voltunk, védekezésben hiányzott a feszesség. Arra készültünk, hogy nem hagyunk nekik levegőt, ehelyett kísérgettük őket, hogy gólt tudjanak lőni. Ami pozitív volt, hogy támadásban elkezdtünk éledezni, de 38 kapott gól mellett nem lehet meccset nyerni. A folytatásban nincs más választásunk, nyomunk egy all in-t, aztán meglátjuk, az mire lesz elég."

Elek Gábor szövetségi kapitány azzal kezdte, hogy Szucsánszki Zita a vállsérülése miatt utazik haza.

"Még nem tudtam beszélni vele, de kiugrott a válla" - jelentette ki.

A folytatásról szólva úgy fogalmazott, hogy "lelkileg és darabszámra" is fogynak, de feladni nem fogják.

"Fel fogunk készülni, ugyanúgy, ahogy eddig, meg fogjuk csinálni azt a munkát, amit eddig, remélem, hogy ennek lesz is nyoma a pályán. Borzasztóan el vagyok keseredve az eddigi teljesítmény miatt, de bízom abban, hogy lekerül a teher a lányok válláról. Persze csodának kellene történnie ahhoz, hogy változás legyen, de feladni nem fogjuk" - fogalmazott a szövetségi kapitány.

Korábban:

Spanyolország-Brazília 27-23 (13-13)

Svédország-Franciaország 28-28 (16-17)

MTI