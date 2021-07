Magyar Nagydíj - Két mentőhelikopter biztosítja a versenyzőket

2021. július 30. 10:03

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az előírásoknak megfelelően 8 mentőautóval, 6 mentőorvosi kocsival, 2 speciális kimentőcsapattal, 3 gyalogos elsősegélynyújtó párossal és 2 mentőhelikopterrel biztosítja a Forma-1-es Magyar Nagydíj versenyzőinek biztonságát - közölte az OMSZ kommunikációs és pr-vezetője pénteken, az MTI-vel.

Győrfi Pál hozzátette: a versenypályán egy belgyógyászati, traumatológiai és aneszteziológiai ellátásra egyaránt alkalmas ambulancia is működik majd.



A mentők a közönség megfelelő ellátására is kiemelt hangsúlyt fektetnek, ezért a szektorokban 16 mentőegység áll készenlétben, munkájukat pedig a nézők között mozgó 4 "gyalogőr" páros segíti.



A mentőszolgálat szakemberei évről évre dicséretet kapnak a versenyt megelőző tesztvizsgán, amelyen a speciális mentőellátás szakszerűségét, a csapatmunka gördülékenységét és a gyorsaságot mérik a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) illetékesei - közölte a kommunikációs vezető.



Győrfi Pál arról is beszámolt, hogy idén sok mentődolgozó nézőként is részese lehet a vasárnapi futamnak, mivel az OMSZ ezer tiszteletjegyet vehetett át a Hungaroring Sport Zrt.-től a koronavírus-járványban nyújtott emberfeletti teljesítmény elismeréseként.

MTI