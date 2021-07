Kapuscsere a magyar női kézilabda-válogatottnál; Szucsánszki nem játszhat

2021. július 30. 15:12

Janurik Kinga helyére Szikora Melinda került be a magyar női kézilabda-válogatott keretébe a tokiói olimpián.

Janurik Kinga – MTI/Czeglédi Zsolt

Az ötkarikás játékok honlapja szerint a Ferencváros kapusát kisebb térdsérülés miatt kellett lecserélni.



A magyar együttes a csoportkörben a francia, a dél-amerikai kontinensbajnok brazil, majd a címvédő orosz válogatottól is kikapott. A Siófokról idén nyáron a német Bietigheim csapatához igazolt Szikora szombaton a világbajnoki ezüstérmes spanyolok ellen mutatkozhat be az olimpián.



A magyar válogatott keretében ez a második csere a japán fővárosban: az első csoportmeccs után az irányító Kovacsics Anikót a beálló Helembai Fanny váltotta.



A magyar szövetség pénteki sajtóközleménye szerint Kovacsics után Szucsánszki Zita válla is megsérült, így ők már nem tudnak a csapat rendelkezésére állni a továbbiakban, vagyis irányítóposzton csak Vámos Petra bevethető a továbbiakban.

MTI