Szombaton délen napsütés, északon erős légmozgás, zivatarok

2021. július 30. 16:55

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: pénteken a sok napsütést időnként kevés gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja. Az ország döntő részén nem várható csapadék, de a Dunántúl északi felében napközben, valamint az éjszaka második felében kialakulhat néhol zápor, zivatar.



Szombaton a déli tájakon továbbra is sok napsütés várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel, másutt erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. A Dél-Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza köze déli részén kisebb a csapadék esélye, másutt - különösen délután - több alkalommal is előfordulhat zápor, zivatar. Néhol heves zivatarok is lehetnek. Pénteken főleg a Dunántúlon és az Északi-középhegységben időnként megélénkül a délnyugati szél, szombaton pedig már nagy területen élénk, sőt néhol erős is lesz az északnyugatira forduló légmozgás. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 23 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 37 fok között valószínű, északnyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.



MTI