NB I – Kétgólos hátrányt ledolgozott, mégis kikapott a Paks

2021. július 30. 20:37

A Paks hazai pályán kétgólos hátrányt dolgozott le, mégis pont nélkül maradt pénteken a Mezőkövesddel szemben a labdarúgó OTP Bank Liga 2021/2022 idényének első mérkőzésén.

NB I: 1. forduló:

Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 2-3 (0-1)



Paks, v: Berke

gólszerzők: Sajbán (54.), Hahn (76.), illetve Besirovic (21.), Jurina (47.), Calcan (79.)

sárga lap: Haraszti (27.), Kesztyűs (39.), Lorentz (51.), illetve Farkas (8.), Nagy D. (34.), Katanec (49.), Drazic (78.)

Paks:



Nagy G. - Lorentz (Windecker, 80.), Kinyik, Lenzsér, Szabó J. - Papp, Balogh (Nagy R., a szünetben), Kesztyűs (Böde, a szünetben) - Sajbán, Ádám (Hahn, 65.), Haraszti (Bognár, a szünetben)

Mezőkövesd:



Antal - Farkas, Pillár, Katanec, Vajda (Szépe, 53.) - Karnyicki (Cseke, a szünetben) - Besirovic, Cseri, Chrien (Drazic, 65.), Nagy D. (Madarász, a szünetben) - Jurina (Calcan, 78.)

Az első percek után a Paks alakított ki enyhe mezőnyfölényt, de nem jelentett veszélyt a vendégek kapujára. A mezőkövesdiek sem okoztak sok gondot a hazaiaknak, egy-egy támadásuk azonban beadással ért véget, amiben volt gólszerzési esély. Egy ilyenből szerzett vezetést a Mezőkövesd, jobbról érkező beívelésre dinamikusan érkezett Besirovic, és pontosan fejelt a paksi kapuba. A góltól némileg aktívabbá vált a vendégcsapat, de a játékrész hajrájában megint a Paks próbálkozott támadásvezetéssel, továbbra is komolyabb veszély nélkül. A ráadásban Berke Balázs játékvezető a mostani idényben debütáló videobírós rendszer jelzésére büntetőt ítélt lerántásért, de Haraszti a jobb kapufára lőtte a labdát.



A hazaiak vezetőedzője, Bognár György hármat, a vendégeknél Pintér Attila pedig kettőt cserélt a második félidőre, amely igen mozgalmasan alakult. Utóbbi beállók közül az egyik, Madarász Márk két percen belül gólpasszt adott, az újabb találattal pedig nőtt a mezőkövesdiek előnye. Hamar válaszolni tudott azonban a Paks, a hazai csapat sokat támadott a második félidőben, és a legutóbb gólkirály Hahn János révén egyenlíteni tudott. A hajrában viszont egy távoli lövéssel megint vezetéshez jutott a Mezőkövesd, ezzel pedig be is gyűjtötte a három pontot, hiába rohamozott intenzíven az utolsó percekben is a hazai csapat.



MTI