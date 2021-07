A boszniai Szerb Köztársaság: feszültség a népirtás megítélése körül

2021. július 30. 23:34

A boszniai Szerb Köztársaság nem szerez érvényt a népirtás tagadását tiltó, újonnan életbe lépett szövetségi törvénynek, és nem működik együtt a szövetségi intézményekkel a jogszabály végrehajtásában - közölte a Klix.ba boszniai hírportál pénteken, ismertetve az erről szóló, újonnan elfogadott jogszabályt.

bosznia.terkepek.net

Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének a parlamentje pénteken sürgősségi eljárással egyhangúlag fogadta el az entitás büntető törvénykönyvének módosítását, amely kétségbe vonja a nemzetközi közösség távozó főképviselője által hozott rendelet érvényességét.



Valentin Inzko múlt pénteken hozott törvényerejű rendelete értelmében a srebrenicai népirtás, valamint más emberiesség elleni bűnök tagadása börtönbüntetéssel sújtható a jövőben.

Valentin Intko - aljazeera.com

Hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetést kaphat az, aki nyilvánosan helyesli, tagadja, lekicsinyli vagy megpróbálja igazolni a népirtást vagy így tesz más olyan háborús, illetve emberiesség elleni bűncselekménnyel kapcsolatban, amelyet valamely hágai vagy boszniai bíróság bizonyítottnak mondott ki.



Az 1992-1995-ös boszniai háborút lezáró daytoni egyezmény értelmében a főképviselőnek joga van törvényeket alkotni. Valentin Inzko megbízatása augusztus elsejével jár le, helyére Christian Schmidt német diplomata érkezik.

Christian Schmidt – sarajevotimes.com



Míg a bosnyák politikusok üdvözölték Inzko törvénymódosítását, Milorad Dodik, a boszniai szerbek vezető politikusa, a háromtagú államelnökség szerb tagja arra figyelmeztetett, hogy a törvény az ország felbomlásához vezethet. A hivatalos szerb álláspont szerint szörnyű bűncselekményeket követtek el Srebrenicában, de nem lehet azokat népirtásnak minősíteni.

Milorad Dodik – thesrpskatimes.com

A boszniai Szerb Köztársaság a pénteken elfogadott jogszabálymódosításokban kimondja, hogy öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható az, aki a boszniai Szerb Köztársaságot vagy annak lakosait népirtóknak vagy agresszoroknak nevezi, és 15 évig terjedő börtönbüntetést irányoz elő azok számára, akik az országrész alkotmánya, integritása vagy függetlensége ellen lépnek fel. A képviselők arra is igennel szavaztak, hogy a boszniai szerb intézmények ne működjenek együtt a szövetségi intézményekkel a nemzetközi főképviselő törvénymódosításának betartásában.



Az 1992-1995-ös boszniai háborút lezáró daytoni békeszerződés két országrészre osztotta Bosznia-Hercegovinát, a főként szerbek lakta boszniai Szerb Köztársaságra, valamint a túlnyomórészt bosnyákok és horvátok lakta Bosznia-hercegovinai Föderációra. Emellett a békeszerződésbe azt is belefoglalták, hogy a három államalkotó népcsoportnak - a bosnyáknak, a horvátnak és a szerbnek - egyenlő arányban kell részt vennie az állami szervek működésében. Ez pedig gyakran gátolja a reformok végrehajtását. A nemzetközi közösség főképviselőjének funkcióját is ekkor hozták létre, a megbízottnak joga van törvényeket is hozni, nemcsak felügyelni a békeszerződésben foglaltak alkalmazását.



MTI