A reggeli zivatarokat napsütés és hőség követi

2021. július 31. 09:18

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

A déli tájakon továbbra is több napsütés várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel, északabbra erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Az ország déli, délkeleti harmadán némileg kisebb a csapadék esélye, másutt több alkalommal is előfordulhat zápor, zivatar. Eleinte a Dunántúlon és a középső megyékben várható zivatar, majd fokozatosan átterjednek a keleti területekre is. Intenzív, felhőszakadással (20-40 milliméter), szélrohamokkal (60-80 kilométer/óra), esetleg jégesővel (jégméret 1-2 centiméter) járó zivatarok is lehetnek.

Nagy területen élénk, sőt néhol erős lesz az északnyugatira forduló szél.

Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 37 fok között várható, északnyugaton, északon az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.

hirado.hu - met.hu