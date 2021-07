Óriási tanárhiánnyal küzd a német főváros

2021. július 31. 11:56

Hatalmas elbocsátási hullám indult meg a német főváros iskoláiban idén nyáron annak ellenére is, hogy rengetegen mennek el Berlinből más tartományokba tanítani. Mindezt pedig tovább tetézi, hogy a pályakezdők és a pályaváltók sem tudják orvosolni a hiányt – írja a V4NA Hírügynökség.

Berlinben körülbelül hétezer olyan pályakezdő van a 33 ezer tanárból, akik még nem szerezték meg a tanári diplomát, a Tagesspiegel becslései szerint. A tanárhiányt ugyanis olyan munkavállalókkal próbálják ellensúlyozni, akik még nem kapták kézhez a tanári diplomát, de van olyan szakosodásuk, amely egy iskolai tantárgyhoz rendelhető. Ám ezek a „tanárok” nem tudják teljeskörűen biztosítani a követelményrendszernek megfelelő elvárásokat, így jelentős minőségbeli romlás volt megfigyelhető az elmúlt időszakban a berlini oktatásban. Vélhetően ezért is indult meg egy elbocsátási hullám, amely tovább rontotta a helyzetet.

Idén ráadásul közel hétezer tanár búcsúzott a fővárostól, hogy máshol vállaljon munkát, mivel Berlin nem teszi lehetővé tanárai számára a köztisztviselővé válást, míg más szövetségi államok igen. Mióta Brandenburg tartomány – melynek központjában található az attól közigazgatásilag elválasztott Berlin – köztisztviselővé tette tanárait, a főváros évente több száz tanárt veszít el. Ez egyértelműen jelzi, hogy a képzett tanárok biztonságot, biztos állást akarnak – különösen a pandémiás helyzet idején.

A pályakezdők és a pályaváltók sem tudják orvosolni a hiányt Fotó: Pixabay

A koronavírus-járvány rávilágított a tanárok köztisztviselői státusának fontosságára, amely nélkülözhetetlen az iskolai oktatás színvonalának megfelelő mértékű fenntartásához és ahhoz, hogy a tanítás pandémiás körülmények között is biztosítva legyen. Ezt erősíti meg az is, hogy korábban Szászország is szenvedett tanárhiánytól, de 2020-ban áttértek a közszolgálati munkaviszonyra, így ellensúlyozni tudták a fokozódó hiányt.

Berlin egyébként 2018 óta nem tud megbirkózni a súlyos tanárhiánnyal, holott évente körülbelül kilencszáz pedagógust vagy „teljes tanári képesítéssel nem rendelkező tanárt” vettek fel. Egyes források szerint számos iskolaigazgató újradefiniálta a tanári pozíciókat, és logopédusokkal töltötték fel az üres helyeket.

V4NA Hírügynökség