LMP-kongresszus zöldégekkel

2021. július 31. 13:48

Aláírták az LMP Zöld Garancia Programját

Az LMP két társelnöke és Karácsony Gergely, a párt által támogatott miniszterelnök-jelölt aláírta a radikális fordulatot ígérő Zöld Garancia Programot az ellenzéki erő 51. kongresszusán, szombaton Budapesten.

Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke az eseményen azt hangsúlyozta: a zöldek komplex, összefüggő rendszerként tekintenek a társadalomra, a környezetre és a gazdaságra.

A politikus arról beszélt, céljaik közé tartozik élhető településeket, tiszta levegőt, egészséget, békét, nyugalmat biztosítani az embereknek, eközben pedig nemet mondanak minden - akár keletről, akár nyugatról érkező - függőségre, kiszolgáltatottságra, kizsákmányolásra.

Bármilyen szelídek is ezek a célok, nagyon is meg kell küzdenünk értük - jegyezte meg Kanász-Nagy Máté, hozzátéve, az LMP-nek az elmúlt harminc évvel szemben kell alternatívát nyújtania, és a mindennapi konfliktusokba is lelkiismeretesen, bátran beszállva keményen kiállni álláspontja mellett.

A gyökeres zöld fordulat szükségességét hangsúlyozva kiemelte, a növekedési hajsza a bolygónk mellett a lelkünket is megmérgezi. Megjegyezte, az LMP a jövőre felálló kormány "zöld lelkiismerete" akar lenni.

Schmuck Erzsébet, a párt másik társelnöke azt hangoztatta, hogy az utóbbi években Európa-szerte megerősödött a zöld gondolat és az azt képviselő pártok támogatottsága, Magyarországon is nőtt a környezeti érzékenység és tudatosság.

Bebizonyosodott, hogy az eddigi politikák nem tudják kezelni az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokat, így a klímaválságot és az ökológiai válságot - indokolt az ellenzéki politikus.

Szerinte amit ezen a területen 2010 óta a kormányzat tett, az "óriási csapást jelentett hazánk környezetvédelmére, természetvédelmére", hiszen "a klímaváltozás megfékezése helyett a kormányzat folyamatosan önmagát fényezte", nem a klímatudatosságot emelte, hanem Brüsszelben is az autóipar érdekeit védte.

Magyarország jövőjéhez zöld út vezet, de ehhez az úthoz egy zöld miniszterelnökre van szükség - jelentette ki, hozzátéve, hogy a posztra Karácsony Gergely az alkalmas személy.

Karácsony Gergely főpolgármester, a párt miniszterelnök-jelöltje - az LMP nevére utalva - arról beszélt, lehet más a politika, "de most már legyen is más".

Hangsúlyozta, nemcsak bevinni kell a parlamentbe a zöld politikát, formálni a közéleti gondolkodást, hanem a kormányváltás ügyének és az ország újraegyesítésének élére kell állniuk a zöldeknek.

Hozzátette, a magyar ellenzéknek "Európa legcinikusabb, leghazugabb és a legtöbb politikai eszközzel, erőforrással rendelkező rendszerét" kell leváltania, egyszerre kezelve a demokratikus, az ökológiai és a szociális válságot, amelyek közül az utóbbi miatt "Magyarország ma Európa szegényháza tulajdonképpen".

Ezt a három válságot nem lehet külön megoldani, ez ugyanaz a válság - jelentette ki, majd arról beszélt, hogy nem néz szembe a kormányzat a valódi gondokkal, hanem csinál helyettük álproblémákat.

Karácsony Gergely fő célnak azt nevezte, hogy "igazi, a jövőt építő zöld kormányzás" kövesse a 2022-es kormányváltást.

Az aláírás után a tanácskozás zárt körben folytatta munkáját.

MTI