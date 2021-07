Vajon a tatárok miért nem tudták meghódítani a Magyar Királyságot?

2021. július 31. 15:11

A három nagy tatár betörési hullám ellenére miért nem sikerült a mongol világbirodalomnak meghódítania a Magyar Királyságot? Többek között erre a kérdésre is keresi a választ a Magyarságkutató Intézet (MKI) soron következő nemzetközi tudományos konferenciáján Székelyudvarhelyen.

A Magyarságkutató Intézet tudományos igénnyel, prekoncepció nélkül kapcsol össze tudományágakat, hogy tisztázza a vitatott történelmi kérdéseket, valamint elvégezze az új és hiánypótló kutatási feladatokat. A Hunyadi János, Mátyás király és Corvin János korát interdiszciplináris módon vizsgáló, Hunyadiak és Corvinok című nagyszabású rendezvényét követően, az MKI ezúttal a tatárjárás időszakát helyezi a középpontba.

A tatár világbirodalommal szemben elnevezésű konferenciára három országból huszonkét kutató érkezik, hogy előadást tartson.

Az Intézet munkatársai mellett anyaországi és erdélyi szakemberek is megszólalnak, de a konferencia előadója lesz Obrusánszky Borbála, Magyarország Mongóliai nagykövete is, aki a tatárok kivonulásának okait veszi górcső alá a Batu-Güjük ellentét tükrében. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere köszöntőjét videóüzenet formájában hallhatják majd a jelenlévők. A rendezvényt Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc alapítvány alapítója nyitja meg, valamint Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármester is beszédet mond.

A konferencia plakátja Forrás: MKI

Erdély és Székelyföld területe áll majd a vizsgálódások középpontjában; szóba kerül a székelyek és tatárok, illetve a kunok és a tatárok viszonya; a tatárjárás történeti, régészeti összefüggései; a betörések pusztításai, annak következményei; az Árpád-házi királylányok a tatárjárás alatt, valamint a muhi csata körülményei.

Az előadások egy része mongol szempontból közelíti meg a témát, és a tatárok európai hadjáratainak mikéntjére, valamint a Magyar Királyság területéről való kivonulásuk okaira világítanak rá.

A konferencia programja ITT érhető el. A Magyarságkutató Intézet – ígérete szerint – internetes oldalain folyamatosan tájékoztat képes és szöveges tudósítások formájában, de később az elhangzott előadások is felkerülnek az intézet YouTube-csatornájára.

MNO