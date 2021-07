Magyar Nagydíj - Hamilton indulhat az élről Mogyoródon

2021. július 31. 17:05

A későbbi első helyezett Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2021. július 31-én. MTI/Balogh Zoltán

A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a 36. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az első helyről.

A 36 éves pilótának ez pályafutása 101. pole pozíciója, az idén pedig a harmadik. A mogyoródi pályán Hamilton karrierje során nyolcadik alkalommal startolhat az élről, a magyar GP-t pedig kilencedik alkalommal nyerheti meg. Ez lenne pályafutása századik futamgyőzelme az F1-ben.

Hamilton mellől csapattársa, a finn Valtteri Bottas rajtolhat, míg a harmadik pozícióban a pontversenyben vezető holland Max Verstappen (Red Bull) zárta az időmérő edzést.

A déli szabadedzés után felpezsdült a mogyoródi paddock, ugyanis a versenyzők és a csapatok is ebédelni indultak, sőt a szerencsések Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével is összefuthattak a boxok mögötti területen. Ezen kívül is nagy volt a sürgés-forgás, elsősorban a gumiszállító Pirelli kamionja körül, az istállók szerelői ugyanis egymást váltva vitték vissza a már felesleges abroncsokat az olasz cégnek, a még használható kerekeket pedig mosással készítették elő a délutáni feladatokra.

A lelátókon a délelőtthöz képest is többen gyűltek össze, látszólag a helyek háromnegyedén ültek szurkolók.

A tökéletes időjárási körülmények között kezdődött időmérőre az amerikai Haas istállónak nem sikerült rendbe raknia Mick Schumacher autóját, amelyet még a harmadik szabadedzésen tört össze, így a német mért idő nélkül az utolsó helyen zárt. Az első szakasz nem hozott különösebb meglepetést, a mezőny leggyengébb autóiban - Haas, Williams - ülő pilótákon kívül Cunoda Juki (Alpha Tauri) búcsúzott.

A második negyedórában már nagyobb volt a küzdelem, 6:40 perccel a szakasz vége előtt Carlos Sainz a boxutca bejáratánál lévő kanyarban megcsúszott, és a gumifalba csapódva lebontotta a Ferrari első szárnyát. Mivel a spanyol pilóta az első gyors körén volt, mért idő nélkül zárt és csak a 15. helyről startolhat vasárnap. Némi meglepetésre nem folytathatta Daniel Ricciardo (McLaren) sem az időmérőt, miközben csapattársa, Lando Norris a második legjobb időt érte el ebben a szakaszban.

Bejutott ugyanakkor a harmadik periódusba az Alpine két pilótája, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso és Esteban Ocon, valamint Pierre Gasly is a másik Alpha Taurival.

A harmadik etapban az első gyors körök után Hamilton 1:15.5 percen belüli időt repesztve vezetett. Az utolsó percben a brit alaposan feltartotta a mögötte jövőket, Sergio Pérez (Red Bull) így nem tudott elmenni még egy gyors körre, és mivel senkinek nem sikerült javítania, így maradt Hamilton az élen.

"Nagyszerű időmérő edzésen vagyunk túl, ami igazi csapatmunka volt, Valtterit is beleértve. Más gumikkal indulunk majd, mint a többiek. Nagyon nehéz az első kanyar, de ha ilyen meleg lesz, az egész futam keménynek ígérkezik" - mondta Hamilton a kvalifikáció után a holland nézők pfujolása közepette. Megjegyezte, az utolsó gyors körében a gumijai nem voltak megfelelő hőmérsékletűek, de a kocsi nagyon szépen összeállt alatta. Úgy érzi, a szezon eleji hátrányukat mostanra sikerült ledolgozni a Red Bullal szemben, de így is meglepte, milyen jó volt a sebességük a Hungaroringen.

Bottas elmondta, csapattársa fantasztikus időt ment, ő pedig sokat veszített az első és a második szektorban, így nem volt esélye megszerezni a pole pozíciót.

Verstappen szerint eddig az egész hétvégén le voltak maradva, ennél jobb eredményt szerettek volna elérni, de most ennyire voltak képesek.

"Más a gumitaktikánk, a lágyabb keveréken indulunk, ami nyilván kevesebb időt fog kibírni, mint a Mercedesek közepese. Nem volt más választásunk, mint feltenni ezt a második szakasz végén, mert a többiek remek időket futottak rajta" - értékelt Verstappen. Hozzátette, ki kell elemezniük, mi nem működik az autón, mert úgy érzi, nincs meg a kellő egyensúly, ezért nem tudnak elég gyorsak lenni.

"Nem lehetünk boldogok ezzel az eredménnyel" - tette hozzá a holland.

Verstappent a sajtótájékoztató végén ismét megkérdezték a két hete, Silverstone-ban történt balesetéről - a Red Bull pilótáját a rajt után a később győztes Hamilton lökte ki a pályáról -, ő pedig ingerülten, nem túl irodalmi stílusban kérte meg a riportert, hogy legyen elég ezekből a kérdésekből.

"Egész csütörtökön ezekre válaszoltam, már elegem van belőle, nem kívánok ezzel a továbbiakban foglalkozni" - felelte dühösen a 23 éves versenyző, aki mellett Hamilton a fejét csóválta.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.



A teljes rajtsorrend:



1. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Valtteri Bottas (finn, Mercedes)

2. sor

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

3. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri)

Lando Norris (brit, McLaren)

4. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Esteban Ocon (francia, Alpine)

5. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Alpine)

Sebastian Vettel (német, Aston Martin)

6. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

7. sor:

Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo)

Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo)

8. sor

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

9. sor:

George Russell (brit, Williams)

Nicholas Latifi (kanadai, Williams)

10. sor:

Nyikita Mazepin (orosz, Haas)

Mick Schumacher (német, Haas)

MTI