Tokió 2020 - Lőrincz Tamás London után ismét döntős

2021. augusztus 2. 12:33

Sike András szövetségi kapitány legyezi Lőrincz Tamást az iráni Mohammedali Geraei elleni mérkőzés szünetében a férfi kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájának elődöntőjében a Makuhari Rendezvényközpontban 2021. augusztus 2-án. MTI/Kovács Tamás

Lőrincz Tamás döntőbe jutott a kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájában a tokiói olimpia hétfői versenynapján.

A BHSE 34 éves sportolója, aki kilenc éve Londonban 66 kilósként ezüstérmes volt, az első fellépését mérkőzés nélkül megnyerte, mivel marokkói ellenfele koronavírus-fertőzés miatt már a mérlegelésen sem jelent meg, a negyeddöntőben pedig 3-1-re múlta felül a japán Jakubu Soheit.

Az eddigi találkozóknál jóval nehezebb ellenfélnek ígérkezett a kétszeres vb-bronzérmes iráni Mohammedali Geraei, aki az első menetben támadóbb szellemű volt, mint magyar riválisa, akit így másfél perc után megintett és szőnyegre küldött a bíró (0-1). A parterhelyzetet viszont annak ellenére sem tudta kihasználni az ázsiai birkózó, hogy meglehetősen hosszú ideig, 45 másodpercig engedte őt próbálkozni a mérkőzésvezető. Állásban is Geraei tűnt aktívabbnak, de a kitolási kísérletét hárította a rutinos magyar, aki a menet vége előtt próbálkozott először komoly akcióval - ráadásul rögtön sikerrel -, azonban a kitolásért kapott egy pontot videózás után elvette a zsűri, mivel Lőrincz fogása a rivális dereka alá csúszott, ami kötöttfogásban szabálytalan.

A második három percre nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt a magyar világklasszis, így elérte, hogy ellenfelét is megintsék és parterből próbálkozhasson (1-1). Lőrincz fordított emelésből a fején átforgatta Geraeit, aki a további akció elkerülése érdekében lábon fogta Lőrinczet, ezért megbüntették (5-1). Az iráni edzője videózást kért, de mivel az nem támasztotta alá az igazát, így Lőrincz már 6-1-re vezetett. Geraei innentől fáradhatatlanul űzte-hajtotta Lőrinczet, aki okosan, taktikusan birkózva bontotta a fogásokat és sok esetben szinte úgy táncolt el riválisa elöl, mint egy ökölvívó, azonban passzivitásáért ismét "leküldte" a bíró. Az iráni a hatalmas tempó ellenére nem fáradt el, pörgetéssel szépített, és mivel Lőrincz lábra fogását is két ponttal "jutalmazta" a mérkőzésvezető, így minimálisra csökkent a különbség (6-5). A hátralévő fél percben az iráni mindent bevetett, szinte másodpercenként ráugrott Lőrinczre, aki higgadtan végig a szőnyeg közepén maradva stabilan állt a lábán, így esélyt sem kínált ellenfelének, aki hét-nyolc másodperccel a meccs vége előtt lélekben feladta a küzdelmet, és a szőnyegre rogyott.

"Soha ilyen dinamikus birkózóval még nem találkoztam, ráadásul nagyszerű a dobókészsége is. De úgy tűnik, a keddi fináléban hasonló ellenfelem lesz. Remélem, akkor is megoldom" - mondta a mérkőzést követően percekkel is levegő után kapkodó Lőrincz.

"Sokan azt hiszik, milyen jó, hogy elmaradt az első meccs, pedig a marokkói tökéletes lett volna felhozó találkozónak. Így viszont a negyeddöntő volt az első fellépés, ami ettől nehézkessé vált, de Szöcsi átesett a holtponton" - mondta Sike András szövetségi kapitány, aki szerint óriási fegyvertény az iráni legyőzése, mert hihetetlenül gyors, dinamikus és sokoldalú birkózó, aki állásból is "akcióképes".

A súlycsoport magyar világ- és Európa-bajnoka a keddi fináléban a kirgiz Akzsol Mahmudovval találkozik.

MTI