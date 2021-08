Soros György volt alapkezelőjét brutális nemi erőszakkal vádolják

2021. augusztus 3. 11:44

A Soros Fund Management egykori vezetőjét, Howard Rubint több nő is azzal vádolja, hogy megerőszakolta és durván bántalmazta őket, egyiküket pedig drogfüggővé tette.

Kép: origo/dailymail.co.uk

A hat feltételezett áldozat összesen 18 millió dollár kártérítést követel Soros György emberétől. Időközben a felhozott vádak miatt Howard Rubin felesége úgy döntött, hogy beadja a válókeresetet. Rubin tagad.

A most 66 éves Howard Rubin a bevándorláspárti tőzsdespekuláns New York-i székhelyű befektetési alapkezelőjét, a Soros Fund Managementet vezette 2008 és 2015 között. A New York Post információi szerint egy helyi bíróság azzal vádolja, hogya manhattani luxuslakásában megerőszakolt egy fiatal nőt.

Ezt követően Howard Rubin olyan durván megverte áldozatát, hogy annak elmozdult a jobb mellében található implantátuma.

A bántalmazott nő sérüléseu annyira súlyosak voltak, hogy a plasztikai sebésze nem volt hajlandó őt megműteni.

A lap által megszerzett vádirat szerint egy másik nő is nemi erőszakkal vádolta meg Howard Rubint.

Soros egykori embere azt mondta neki, hogy szadomazo szex keretén belül olyan durván fogja megerőszakolni, mint a lányát.

Ezután valóban megerőszakolta.

Egy harmadik nő azt állítja, hogy Howard Rubin a manhattani luxuslakásán rendezett szexpartikon többször bedrogozta őt, emiatt pedig drogfüggővé vált.

A vádlók között van két Playboy Playmate: Mia Raquel Lytell és Amy Moore, illetve két modell: Stephanie Caldwell és Emma Hopper. Két másik feltételezett áldozatnak pedig nem hozták nyilvánosságra a nevét.

Összesen tehát hat nő perli Soros emberét, ők 18 millió dollár kártérítést követelnek bámntalmazójuktól.

A New York Post úgy tudja, hogy az első feljelentést Howard Rubin ellen 2017 novemberében tették meg, a tárgyalást pedig 2020 márciusára tűzték ki, de a koronavírus-járvány miatt ezt el kellett halasztani 2021 novemberére. A vallomások alapján a bántalmazások 2015-ben kezdődhettek.

Howard Rubin valamennyi ellene felhozott vádpontot tagadja. Az ügyvédje pedig arra hivatkozik, hogy védence a fent említett nőkkel aláíratott egy megállapodást, amelyben azok vállalták az erőszakos szexszel járó esetleges sérüléseket, valamint azt is, hogy mindent titokban tartanak. A titoktartást is magában foglaló szerződés megszegéséért pedig akár 500 ezer dolláros büntetést is ki lehet szabni, míg a hírek szerint az érintett nők fejenként 5 ezer dollárt kaptak egy-egy esetért.

A bírósági iratokból az is kitűnik, hogy Soros egykori embere azt állítja, hogy figyelmeztette a nőket, hogy az általa kedvelt szadomazo szex nagyon fájdalmas lesz nekik.

Ugyanakkor szerinte a legtöbb nő szereti az ilyesmit és ezért is térnek vissza hozzá.

A New York Postnak nyilatkozó egyik bennfentes szerint Howard Rubin a drogfüggővé tett nő esetében azzal védekezik, hogy csak fájdalomcsillapítókat adott neki a szadomazo partik után.

Az áldozatok ügyvédje, John Balestriere szintén nyilatkozott a New York Postnak. Ő az mondta, hogy védenceinek fogalmuk sem volt a szadomazo szexről és a fájdalmakról, ők azt hitték, hogy csupán könnyed fétisjátékot játszik velük, és talán készít néhány fotót róluk.

Az ügyvéd szerint egyikük sem számított verésre, vagy más jellegű fizikai bántalmazásra.

Hozzáfűzte: amikor a nők tiltakozva sikoltoztak a szeánsz alatt, Howard Rubin még erőszakosabb lett velük szemben.

A bírósági iratokból kiderül, hogy a nőnek túl kevés időt adtak a titoktartási szerződések felülvizsgálatára.

Sokan úgy vélik, hogy a Howard Rubin-ügy hasonlít a Jeffrey Epstein-ügyhöz.

A New York Post még július 7-én arról értesült, hogy a Howard Rubin ellen felhozott vádak miatt a felesége, Mary J. Henry a manhattani fellebviteli bíróságon benyújtotta válókeresetét.

origo.hu