A Magyar Nemzeti Múzeum új vezetője politikusi széket cserél főigazgatóira

2021. augusztus 3. 14:53

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 2021. július 31-i hatállyal L. Simon László miniszteri biztost nevezte ki a Magyar Nemzeti Múzeum új főigazgatójának, aki a következő öt évben a magyar állam legrégebbi és egyben legnagyobb kulturális intézményét vezetheti – jelentette a Gondolának a Magyar Nemzeti Múzeum.

Az új főigazgató és a szakminisztérium vezetője

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum most beiktatott főigazgatója a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett (1990), majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán magyar-történelem szakos tanári oklevelet (1996), az ELTE Bölcsészettudományi Karán pedig magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári végzettséget szerzett (1998). Ugyancsak az ELTÉ-n Ph.D ösztöndíjasként abszolutóriummal zárta tanulmányait. Ezután megszerezte a felsőfokú kulturális menedzseri képesítést, illetve a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán a szőlész-borászmérnök szakot is elvégezte.

Húsz éves kora óta publikálja verseit, rövidebb prózai munkáit, recenzióit, kritikáit, esszéit, tanulmányait, különböző folyóiratokban, alapítója a Fiatal Írók Szövetségének, amelynek 1998-2004 elnöke is volt. 2004-től 2010-ig a Magyar Írószövetségben dolgozott, ahol a szervezet titkáraként Kalász Márton és Vasy Géza elnöki munkáját segítette. Két és fél évtizedes szerkesztői gyakorlattal rendelkezik: a Magyar Műhely című avantgárd irodalmi folyóirat szerkesztőségének huszonöt éve tagja. Hosszú évekig szerkesztője, illetve főszerkesztője a Szépirodalmi Figyelő című folyóiratnak, 2010 előtt pedig az Írószövetség nagymúltú lapjának (Kortárs) rovatvezetője. Alapítása óta szerkesztője a konzervatív társadalomtudományi folyóiratnak, a Kommentárnak, ahol alkalmanként maga is publikál. Alapítója volt a Ráció Kiadónak, ahol számos könyve is megjelent. Ezenkívül kötet- és könyvborító tervezéssel is foglalkozott, tipográfiai munkásságát önálló kiállítás keretében mutatták be Székesfehérváron. A saját verseit tartalmazó Japán hajtás című verseskötet vizuális megtervezése, nyomdai előkészítése is személyesen az ő munkája, amely a 2008-as Könyvhéten Szép Magyar Könyv Díjat kapott – olvasható a Gondolához eljuttatott MNM-közleményben.

Jelenleg két tudományos és egy helytörténeti könyvsorozat sorozatszerkesztője (Aktuális avantgárd, Underground expanzió, Velencei-tavi könyvtár). Több mint egy évtizede alapítója volt a budapesti Magyar Műhely Galériának, ami napjainkban is a fővárosi képzőművészeti élet egyik elismert helyszíne.

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pályázatára benyújtott 52 oldalas tervezetét a József-Attila-díjas író, szerkesztő, kulturális szakértő a saját honlapján hozta nyilvánosságra, ezen a linken.

A jelenleg a Fidesz parlamenti frakciójában helyet foglaló L. Simon László bejelentette, hogy aktív pártpolitikusi munkáját befejezi.

„Ez a személyes életemben is komoly változást fog hozni, hiszen az aktív pártpolitikusi munkát befejezem. Köszönöm Gulyás Gergely miniszter úr és Lezsák Sándor elnök úr támogatását, akik az első pillanatban mellém álltak. Örülök, hogy a Latorcai Csaba államtitkár úr által vezetett bizottságban a közel két órás meghallgatás után mind a hat bizottsági tag szavazatával támogatott. Különösen megnyugtató a Nemzeti Múzeum Üzemi Tanácsának, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének, valamint, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége delegáltjának igenlő szavazata. Megtisztelő, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr is végigolvasta a pályázatomat, megismerve és támogatva a terveimet. Köszönöm a hosszú évek óta mellettem dolgozó munkatársaim segítségét, szakmai és emberi támogatását. Köszönöm az elmúlt hetekben kapott sok biztatást, különösen is a múzeumi világból, történész, régész, művészettörténész körökből, valamint a családom tagjaitól, az anyaországi és erdélyi értelmiségi barátaimtól, a nemzeti kultúránk ápolásáért elkötelezett politikusoktól érkező bátorítást. Igyekszem mindezt viszonozni, a bizalmat megszolgálni. Soli Deo gloria” – fogalmazott posztjában a 219 éves intézmény új főigazgatója a Magyar Nemzeti Múzeum Gondolához eljuttatott közleménye szerint.

