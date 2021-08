Díszoklevéllel tüntették ki az abasári borászt

2021. augusztus 3. 15:18

Hiesz György gyöngyösi polgármester díszoklevelet adott át Molnár Gábor abasári borásznak, akinek a bora az idén januárban a Balassi-kard borseregszemle győztese lett.

Molnár Gábor, az abasári Molnár és Fiai Pincészet tulajdonosa nyerte el az idén a Balassi Bálint-emlékkard irodalmi díjhoz tartozó borversenyt, a januárban Gyöngyösön megrendezett Balassi-kard borseregszemlét. A borok megméretésén a 2017-es évjáratú olaszrizling barrique lett a legjobb. Ebből az alkalomból Hiesz György polgármester díszoklevelet adott át Molnár Gábornak. A merített papír diplomával díjazott bor nem akármilyen évben készült.

– Kétszer is heves zivatar és jégeső pusztított a környéken 2017 májusában. A hónap végére gyakorlatilag az összes hajtás és fürt elpusztult. Ennek ellenére, ha nem is bőségesen, de azért termett az ültetvény. Kicsit később tudtunk szüretelni, de a gyümölcs érettebb volt, magasabb lett az alkoholtartalma is. Két évig fahordóban érlelődött, azután bizonyult méltónak a díjra – emlékezett vissza Molnár Gábor.





Molnár Gábor (balra) és Hiesz György – Kép: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Molnár Gábor elmondta, külön öröm számára, hogy kedvenc bora, az olasz rizling győzött, ez ugyanis a pincészet zászlós bora. Mint fogalmazott, az is külön öröm, hogy eljutott Ausztráliába, a Balassi Bálint-emlékkard, magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj idei győzteséhez, Ross Gillett műfordítóhoz.

