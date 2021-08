Navalnij – Korlátozták egy orosz ellenzéki ügyvédnő mozgásszabadságát

2021. augusztus 3. 16:27

Másfél évre korlátozta Ljubov Szobol ellenzéki ügyvédnő mozgásszabadságát kedden egy moszkvai bíróság azon a címen, hogy a Covid-19 miatt bevezetett korlátozó intézkedések megsértésével részt vett az elítélt Alekszej Navalnij politikus szabadon bocsátása érdekében megtartott tüntetések szervezésében.

Szobol este tíz és reggel hat között nem hagyhatja el a lakhelyét és nem utazhat el Moszkvából sem. A 33 éves ügyvédnő, akit hónapok óta házi őrizetben tartanak, közölte, hogy meg fogja fellebbezni az ítéletet.



Szobol, aki a Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványnál (FBK) Navalnij munkatársa volt, jelöltként szándékozott elindulni a szeptemberben esedékes parlamenti választáson, ám kampányát kényszerűen felfüggesztette, miután a szervezetet a bíróság júniusban szélsőségesnek minősítette és betiltotta.



Oroszországban a szélsőséges szervezetek tagjai egy június elején hatályba lépett törvénymódosítás értelmében évekre elveszítették passzív választójogukat, és nem indulhatnak jelöltként például a parlamenti választáson sem.



Alekszej Navalnij jelenleg két és fél éves szabadságvesztését tölti. A rá korábban az úgynevezett Yves Rocher-ügyben gazdasági bűncselekmény miatt kiszabott, de felfüggesztett szabadságvesztést azért kell leülnie, mert a FSZIN (orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat) szerint sorozatosan megsértette a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit.



A hátfájásra és végtagzsibbadásra panaszkodó fogoly a börtönben március 31-től több mint három hétig éhségsztrájkot folytatott, mert kifogásolta, hogy nem engedtek be hozzá olyan orvosokat, akikben ő is megbízik. Tiltakozásának akkor vetett véget, amikor egy vlagyimiri polgári kórházban szakorvosok végül kivizsgálták.



Az ellenzéki politikus szimpatizánsai január 23-án és 31-én, valamint február 2-án és április 21-én tartottak tiltakozást a járványügyi korlátozások dacára is Oroszország számos városában. Az OVD-Info civil szervezet szerint ezeknek mintegy 13 ezer résztvevőjét vették őrizetbe a hatóságok.



Navalnij ellen három büntetőeljárás zajlik: az első az általa alapított FBK-nak felajánlott adományok hűtlen kezelése, a második az állampolgárok személyiségét és jogait sértő nonprofit szervezet létrehozása, a harmadik pedig annak bírónak a megsértése címén, aki azon a peren elnökölt, amelyet egy második világháborús veterán megrágalmazása ügyében folytattak le ellene.

