Az ötvenéves csíkszeredai kórházat ünneplik

2021. augusztus 3. 23:50

1971. augusztus 14-én avatták fel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház főépületét. A kerek évfordulóra a kórház és Hargita Megye Tanács többnapos ünnepi rendezvénnyel készül.

Kép: Veres Nándor

Az ünnepi rendezvénysorozat csütörtökön délután 17 órakor a megyeháza épületében kezdődik. A megnyitón az ünnepi beszédek után Daczó Katalin és Daczó Dénes az ötven évvel ezelőtti felavatási ünnepség korabeli felvételei és Ráduly Elek visszaemlékezései mellett a jelenkorról forgatott filmet is le fogják vetíteni. Hargita Megye Tanácsa díjakat oszt ki, amit állófogadás követ.

A pénteken 11 órakor megnyíló panókiállításon lehet korabeli fotókat és újságcikkeket megtekinteni, szintén a megyeháza épületében. Mindkét esemény nyitott a nagyközönség számára. A kórház alkalmazottai számára a kórház könyvtárában pénteken 13 órától veszi kezdetét az ünnepség, ahol az alkalmazottak régi fotóit is kiállítják. Az eseményen bemutatják a megyeházán egy nappal korábban levetített filmeket és felvágják az ünnepi tortát. A kórház menedzsere, Konrád Judit ünnepi beszédet tart és szó lesz arról is, hogy az évforduló alkalmából az egészségügyi intézmény 500 facsemetét tervez elültetni. Ebből 100-at már a kórház udvarán el is ültettek Bencze István magánadománya által, a további négyszázat pedig jövő év tavaszán közbirtokossági felajánlásból közbirtokossági területre (Pálfalvi Közbirtokosság és Kozmási Közbirtokosság) fogják elültetni.

Korpos Attila

