Tokió 2020 - Nyolcból nyolc a szerdai magyar mérleg a kajak-kenu pályán

2021. augusztus 4. 08:35

A szerdán vízre szállt mind a nyolc magyar egység bejutott a középfutamba a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén. Ezeknek a számoknak a középdöntőit és fináléit csütörtökön rendezik.

A már-már megszokott hőségben és erős oldalszélben lebonyolított futamok sorát a férfi K-1 200 méteres versenyek nyitották a Sea Forest pályán. Az ötkarikás rendszer szerint az első pályáról nem lehet egyből a fináléba kvalifikálni, az első, illetve második hellyel azonban a középfutam előtt megspórolható az úgynevezett reményfutam.

A sprint táv friss Európa-bajnoka, Tótka Sándor, valamint Csizmadia Kolos is győzelemmel mutatkozott be.

Tótka Sándor a férfi kajak egyesek 200 méteres versenyének előfutamában a Sea Forest Kajak-kenu Pályán 2021. augusztus 4-én. MTI/Kovács Tamás

"A versenybírók nagyon szigorúak itt, nem gondoltam, hogy berajtoltam, de ők mégis úgy ítélték meg, hogy igen. A második rajtom így biztonsági volt, ezzel együtt remekül sikerült és az oldalszélre is jól reagáltam" - nyilatkozott Tótka Sándor. - "Holnap új nap, új hőmérséklet, új szél, meglátjuk. A meleget bírom, nyári gyerek vagyok, tőlem jöhetne még plusz tíz fok is. Mindenre fel vagyok készülve, még arra is, ha alulról fújna a szél."

Hozzájuk hasonlóan női K-1 500 méteren is két magyar előfutam-győzelem született a címvédő, ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta, valamint Csipes Tamara révén.

"Ezúttal sem sikerült a rajtom, és nem mondom, hogy a versenyem tele volt erővel, de azért biztató volt. Szerettem volna nyerni, mert így remélem, hogy jobb sorsolást, könnyebb ellenfeleket kapok" - mondta Kozák.

Csipes Tamara a női kajak egyesek 500 méteres versenyének előfutamában a Sea Forest Kajak-kenu Pályán 2021. augusztus 4-én. MTI/Kovács Tamás

"A szél most kevésbé erős, mint tegnap, viszont oldalról fúj, ezért nagyon nehéz elrajtolni, mert kifújja a hajót. Nem esett túl jól fizikailag, mert a páros miatt három napja nem eveztem egyest, mentálisan viszont nagyon rákészültem, nehogy meglepetés érjen" - értékelt a parton Csipes.

Férfi K-2 1000 méteren az egy nappal korábban egyesben aranyérmes Kopasz Bálint Nádas Bencével szintén megnyerte előfutamát, a másik magyar egység, Béke Kornél és Varga Ádám ugyanakkor reményfutamra kényszerült, amelyet aztán sikerrel vett.

Nádas Bence és Kopasz Bálint a férfi kajak párosok 1000 méteres versenyének előfutamában a Sea Forest Kajak-kenu Pályán 2021. augusztus 4-én. MTI/Kovács Tamás

"Nem gondolkodtam azon, hogy milyen nagy dolgot vittem véghez tegnap, arra gondoltam, hogy párosban is szeretnénk jó eredményt elérni Bencével. Igaz, jó néhány olyan páros van a mezőnyben, amely már évek óta együtt készül és remek eredményekkel büszkélkedhet. Ezzel együtt bizakodó vagyok, jó formát mutattunk az első pályánkon" - nyilatkozott Kopasz, a K-1 1000 méter friss aranyérmese.

Szerdán bemutatkozott az olimpiai programban a női kenu is, mégpedig magyar szereplőkkel: Takács Kincső egyből bejutott a középfutamba, Balla Virág pedig a reményfutamból került a legjobb 16 közé 200 méter egyesben.

"Nagyon jó érzésekkel telt ez a néhány nap itt Tokióban, Virággal együtt nagyon jól érezzük magunkat és hálásak vagyunk, hogy történelmet írhatunk, női kenusként itt lehetünk az olimpián. Remélem, hogy ez a könnyedség megmarad a verseny végéig" - nyilatkozott a világ- és Európa-bajnok Takács Kincső.

Ezekben a számokban csütörtökön rendezik a középfutamot és a döntőt.

A magyarok csütörtöki programja:

középfutamok:

9.30 (2.30): férfi K-1 200 m (Tótka Sándor, Csizmadia Kolos)

9.44 (2.44): női C-1 200 m (Takács Kincső, Balla Virág)

9.58 (2.58): női K-1 500 m (Kozák Danuta, Csipes Tamara)

10.12 (3.12): férfi K-2 1000 m (Béke Kornél, Varga Ádám; Nádas Bence, Kopasz Bálint)

DÖNTŐK:

11.27 (4.27): FÉRFI K-1 200 M

11.43 (4.43): NŐI C-1 200 M

12.08 (5.08): NŐI K-1 500 M

12.34 (5.34): FÉRFI K-2 1000 M

