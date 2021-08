Koronavírus - Elhunyt három beteg, 59 új fertőzöttet találtak

2021. augusztus 4. 09:46

Három beteg meghalt, és újabb 59 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán, kiemelve: eddig 5 632 428 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 462 987-en már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: a járvány kezdete óta 809 731-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 30 032-re emelkedett. A gyógyultak száma 749 773.

Kórházban 82 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 29 926-ra csökkent.

Hatósági házi karanténban 1412-en vannak, a mintavételek száma 6 360 304.

Közölték: a delta variáns több európai országban és már Magyarországon is terjed, ezért azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A regisztráltak száma 5 millió 529 ezer fő, és 94 százalékuk már fel is vette az oltást.

Az időseknek, a krónikus és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás - írták.

Kiemelték: Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltást, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni.

Eddig 27 ezren foglaltak időpontot a harmadik oltásra, és 8 ezren már meg is kapták. Az idősotthonokban is tart már a harmadik oltások beadása.

Felhívták a figyelmet arra, hogy aki nem tud interneten időpontot foglalni a harmadik oltásra, az a háziorvosánál is kérheti ezt.

Fontosnak nevezték, hogy azok is megerősítsék a védelmüket, akik az év elején kapták az oltást.

Közölték azt is, folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására is. A 12-17 éves korosztályban eddig 189 ezren regisztráltak oltásra és 152 ezren (80 százalék) már fel is vették azt.

Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni gyermekét, legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással teheti meg. Az érvényes regisztráció után a www.eeszt.gov.hu honlapon automatikusan lehet időpontot foglalni a kórházi oltópontra, de a háziorvosnál, házi gyermekorvosnál is kérhető az oltás. Jelenleg két vakcina alkalmazható a 12-18 év közöttiek oltására: a Pfizeré és a Modernáé.

Kitértek arra: Magyarország biztosítja az oltás lehetőségét a közös határok mentén élőknek is, tovább növelve ezzel a járvány elleni védettséget.

Emlékeztettek, még tart a nemzeti konzultáció, amellyel a kormány kikéri az emberek véleményét a járvány utáni életről, a többi között a gazdaság újraindítását, a munkahelyek védelmét, és a családok további támogatását érintő kérdésekben. A konzultációs kérdőív online is kitölthető.

Az Európai Unión belüli utazásokhoz elérhető az uniós oltási igazolás - írták. Azoknak, akik az unión belüli utazást terveznek, érdemes letölteniük vagy az eeszt lakossági portáljára belépve kinyomtatni az uniós Covid-igazolást.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (144 646) és Pest megyében (112 292) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 794), Győr-Moson-Sopron (44 510) és Hajdú-Bihar megye (42 650). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 800 fertőzöttel.

