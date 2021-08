NB I - Megműtötték Sigér Dávidot

2021. augusztus 4. 11:26

Sigér Dávid a Zalgiris Vilnius elleni BL-selejtezőn (Fotó: Török Attila)

Megműtötték Sigér Dávidot, a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapatának válogatott középpályását.

A klub honlapja szerdán kiemelte: a 30 éves Sigér a Zalgiris Vilnius elleni Bajnokok Ligája-selejtezőt követően sérült meg, és hosszú ideig nem számíthat rá Peter Stöger vezetőedző.

"Hétfőn sikeresen lezajlott a műtét. Sigér Dávidnak a korábban pótolt elülső keresztszalagja elszakadt, ezt most pótolni kellett, emellett a belső oldalszalagja is megsérült, a beavatkozás során azt is rekonstruálni kellett. Dávid elhagyhatta az ellátó intézményt, ám legalább négy hétig térdrögzítőt kell viselnie. A rehabilitáció várhatóan a varratszedés után kezdődhet el" - mondta Pánics Gergely, a csapat vezető orvosa. Kiemelte, Sigér Dávid alapvetően jó állapotban van, ám a történtek érthetően megviselték.

"Egy sportolónak sokszor a pszichés +sokkon+ még nehezebb is túljutni, mint a fizikális panaszokon. Azonban tudjuk, hogy Dávid egy nagyon profi szemléletű labdarúgó, már a műtét előtt is tudatosan készült a beavatkozást követő rehabilitációra" - nyilatkozta.

A 14-szeres válogatott Sigérre legalább nyolc hónapos kihagyás vár.

MTI