Mutatjuk, kinek, melyik vakcinát javasolják harmadik oltásként

2021. augusztus 5. 00:08

A mai napon megnyílt az időpontfoglaló a harmadik oltásra is. Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét.

Az Eeszt.gov.hu időpontfoglalóban a kórházi oltópontok már meghirdették a foglalható időpontokat – olvasható a Koronavírus.gov.hu oldalon.

A harmadik oltás is önkéntes és ingyenes. Az időpontfoglalóban az foglalhat időpontot, aki elmúlt 18 éves, és a második oltását már több mint 4 hónapja kapta meg. Az egydózisú Janssen vakcina esetében az első oltástól számítják a 4 hónapot.

Az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás felvétele. A vírus és annak mutánsai ellen nem a lezárások és a korlátozások jelentik a megoldást, hanem az oltás.

A kormányzati vakcinabeszerzéseknek köszönhetően van bőven vakcina az újabb oltásokhoz is. Aki nem tud interneten foglalni, a háziorvosánál is kérheti a harmadik oltás beadását.

Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa járványügyi szempontból. A teljes immunitást jelentő átoltottság tekintetében továbbra is Európa és a világ élvonalában vagyunk. Azonban a delta vírusmutáns az európai országokban és már hazánkban is erősen terjed, ezért amellett, hogy a még be nem oltottakat továbbra is a védőoltás felvételére kérik, a harmadik oltást is lehetővé teszik.

Ki tud időpontot foglalni harmadik oltásra?

Jelenleg csak az a 18 év feletti személy tud a 3. oltásra időpontot foglalni, akinek eltelt legalább 4 hónap a második oltástól számítva, és mindkét oltását Magyarországon kapta meg.

Időpontfoglalás harmadik oltásra

Az online időpontfoglaló elérhetősége: https://www.eeszt.gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfoglalas

Az oltás felvételére augusztus 1-től nyílik lehetőség.

A harmadik oltásra történő jelentkezés lehetőségét csak azok fogják látni az időpontfoglaló felületen, akik a fenti kritériumoknak megfelelnek. Az időpontfoglalóba a tajszámuk és a születési idejük beírásával tudnak belépni.

Kinek ajánlott kiemelten a harmadik oltás?

A harmadik oltás beadása különösen ajánlott az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, és a legyengült immunrendszerű betegeknekannak érdekében, hogy megerősítsék védettségüket a delta vírusvariánssal szemben is.

A harmadik oltás beadásával kapcsolatos eljárásrendet az egészségügyi szakmai grémium kidolgozta (a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, a Dél-pesti Centrumkórház, az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézet szakmai vezetői és virológusai, a Szakmai Kollégiumi Tagozat képviselői).

Milyen vakcinával történik a harmadik oltás?

Azt, hogy ki milyen típusú oltóanyagot kap harmadik oltásnak, a szakmai ajánlást figyelembe véve az oltóorvos dönti el a helyszínen. A szakmai ajánlás szerint aki első két oltásnak vektorvakcinát kapott, az elölt vírust tartalmazó vagy mRNS-vakcinát kaphat emlékeztetőül és fordítva. Erőteljesebb immunválasz várható ugyanis attól, ha egy más hatásmechanizmussal működő vakcinát adnak emlékeztető oltásnak.

Az is lehetséges ugyanakkor, hogy kontrainidkáció esetén valaki ugyanazt az oltást kapja harmadikként, mint amilyennel az alapimmunizálása történt.

Hol történik a harmadik oltás?

A harmadik oltásokat a fővárosban a centrumkórházakban, a megyékben a megyei kórházakban lehet felvenni, ahová online lehet időpontot foglalni. Ezeken az oltópontokon mindegyik olyan vakcina típus elérhető lesz, ami a harmadik oltásokhoz felhasználható.

A harmadik oltást a háziorvosoktól is lehet igényelni, számukra az igények alapján a megyei oltási munkacsoportok biztosítják majd a szükséges vakcinát.

Kérik, hogy a harmadik oltásra is lehetőleg nyomtassa ki, töltse ki, és hozza magával a hozzájáruló nyilatkozatot: Ezen a linken éri el!

Kérik, hogy a lefoglalt időpontban mindenki pontosan jelenjen meg, illetve azt is, hogy az oltásra mindenki vigye magával a tajkártyáját, a személyi igazolványát, a kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot, az előző oltásainak igazolását, valamint, lehetőség szerint, a kinyomtatott visszaigazolást az időpontfoglalásról.

A 3. oltás beadásának ténye a védettséget igazoló mobilalkalmazásban is látható lesz, mind a magyar védettségi igazolvány, mind pedig az EU-s Covid-igazolás esetében.

Regisztráció a még be nem oltottaknak

Ha valaki még nem regisztrált az első oltására, akkor azt még mindig megteheti a Vakcinainfo.gov.hu honlapon. Az érvényes regisztrációval rendelkezők számára elérhető az időpontfoglaló, használatáról itt olvashat bővebben:

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/folyamatosan-nyitva-van-az-online-idopontfoglalo-1

hirado.hu