Tokió 2020: egy hatalmas szobor rémiszti meg a díjugratók lovait?

2021. augusztus 5. 12:07

A díjugrató lovasok ritkán szoktak versenyzés közben meglepő helyzetekkel találkozni, ahogyan lovaik sem, amelyeket éveken át edzenek annak érdekében, hogy lehetőség szerint semmitől se rettenjenek meg – hiszen az súlyos következményekkel járhat. Ám mindenre nem lehet felkészíteni őket, ami pedig a tokiói olimpiai versenypályájának 10. akadályánál várja az arra érkezőt, az a legedzettebb állatokat is képes lehet megriasztani – írja az AP.

A belga Gregory Wathelet ugrat el lovával a szumós szobra mellett (Fotó: AFP)

A tokiói versenypálya legtöbb akadályát japán hangulat díszíti – kimonók, egy miniatűr japán palota, és hagyományos ütős hangszerek. Viszont egyik sem ragadja meg a versenyzők és lovaik tekintetét annyira, mint amit a pálya tizedik akadályának kitörője mellé helyeztek. Az olimpikonok egy szűk fordulót követően érkeznek a helyszínre, ahol egy szumós ember nagyságú szobrával szembesülnek – hátulról.

„Ahogyan odakanyarodsz, hirtelen egy hatalmas fickó feneke tárul eléd” – panaszkodott Harry Charles, brit versenyző.

„Nagyon élethű – mondta el izraeli Teddy Vlock a szoborról. –A lovaknak nem tetszik ennek a látványa, amely olyan, mintha ugrás közbe meg akarna támadni ” – tette hozzá.

A kritikával a két versenyző nem maradt egyedül, a kedd esti egyéni ugró döntő kvalifikációját követően több versenyző is arról számolt be, hogy a 14 ugrásos pálya tizedik akadálya mellé helyezett műalkotás elterelhette lovuk figyelmét. Néhányan a korlátot is leverték és így már annyi büntető pontot szedtek össze, amennyi megakadályozta őket a döntőbe jutásban.

Persze nehéz tudni, mi zajlik le valójában a lovak fejében. Akadtak versenyzők, akik sokkal inkább azt kifogásolták, hogy a 10. ugrás túl közel van a kanyarhoz. Mások a stadion túl erős kivilágítására, illetve egy szintén díszítőelemként szolgáló cseresznyefára panaszkodtak.

Bármi legyen is a lovak ijedtségének oka, a rutinos olimpikonok számára már nem lehet meglepő, hogy vita övezi a pályák kialakítását: a korábbi játékok is híresek voltak a látványosan megtervezett útvonalakról.

NSO