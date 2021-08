Ismét megrendezik az Ősök napját Bugacon

2021. augusztus 6. 12:47

Lovas és gyalogos seregszemle, hagyományőrző csatabemutató, íjászversenyek, koncertek, családi események, összesen ötvenöt nagyobb programelem várja a látogatókat augusztus 13. és 15. között Bugacon a 6. Ősök napján, a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző ünnepén.

Bíró András Zsolt – kurultaj.hu

Az Ősök napja egyfajta időutazás a múltba, egészséges forrása a nemzeti önismeretnek - mondta el a rendezvény pénteki budapesti sajtótájékoztatóján a Kurultaj és az Ősök Napja fővédnökeként Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője.



Mint hozzáfűzte, tapasztalatai szerint az Ősök napja nemzetrészek és nemzedékek találkozója, hiszen a kisgyerekektől az idősekig mindegyik generáció képviselői találnak maguknak programokat.



Az Ősök napja válasz arra az EU-s "durrdefektre", amely eltorzította az uniós gondolkodást, és már messze van attól az alaptól, amelyet az alapító atyák próbáltak megvalósítani: a nemzetállamok szövetségétől - mondta Lezsák Sándor, hozzátéve: ez a rendezvény azonban segít abban, hogy a sokszínű Európa fennmaradjon.



Bíró András Zsolt főszervező, a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány elnöke emlékeztetett arra, hogy a szintén az alapítvány által szervezett Kurultaj a hun-türk tudatú népek találkozója, az Ősök napja pedig a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző ünnepe.



Mint kiemelte, az elmúlt másfél év a pandémia miatt nehéz helyzetbe hozta a hagyományőrzőket, ezért is fontos, hogy a megfelelő elővigyázatossággal, de megvalósulhat az egyébként is szabadtéri esemény, a programok pedig továbbra is ingyenesek.



Az idei Ősök napja nagyjából követi az elmúlt évek megszokott menetét, megtartják például a seregszemlét, a Kárpát-medencei magyar hagyományőrzők legnagyobb lovas és gyalogos felvonulását - amelyre eddig csaknem háromszáz lovas jelentkezett korhű felszereléssel és fegyverekkel -, és a hagyományőrző csatabemutatót is, amely újdonságként várostrom-jelenettel bővül: Zalavár bevételét elevenítik fel.



Viszonylag új programelem a nomád vonulás, amely felidézi, hogyan vonult egy egykori törzsszövetség, és az utóbbi rendezvények legjobb hagyományőrzői is bemutatják tudatásukat. Vasárnap a hagyományos íjászversenyek kiegészülnek egy távlövő versenyszámmal is - mondta el a főszervező.



Bíró András Zsolt kiemelte, a világ legnagyobb jurtájában, Atilla sátrában az előző évek kiállítási anyagára épülő, de sok újdonságot is tartalmazó régészeti-antropológiai tárlatot. A hunok hagyatéka és Árpád népe címet viselő kiállítás a szarmata kortól a hunok, majd az avarok örökségén át a honfoglalás koráig vonultatja fel a Kárpát-medencei népek hagyatékát: fegyvereket, ékszereket, viseleteket.



A Ősök napján fellép mások mellett a Csík zenekar, Petrás Mária, a mongol Domog együttes és lesz ujgur néptáncbemutató is. Megrendezik a hagyományos kézműves vásárt, és nem hiányoznak majd a családi programok sem - közölte Bíró András Zsolt.



Endre Gábor, Bugac alpolgármestere elmondta, hogy a rendezvény fontos Bugac és az egész térség számára, a település ezért infrastrukturális és közműfejlesztésekkel is igyekszik segíteni az Ősök napját.



Varga Zoltán, a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány technikai igazgatója hozzátette, az eseménysorozat idejére Bugac határában kemping nyílik melegvizes zuhanyzóval, az Ősök napjának látogatóit pedig öt nagyobb és számos kisebb étterem, hidegvizes kutak, árnyékos pihenőpontok, baba-mama jurta várja majd.



MTI