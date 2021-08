Tokió 2020 - Nagyszerű versenyzéssel bronzérmes az öttusázó Kovács Sarolta

2021. augusztus 6. 13:32

Kovács Sarolta nagy küzdelemben bronzérmet nyert a női öttusázók versenyében a tokiói olimpián.

A bronzérmes Kovács Sarolta a női öttusázók egyéni versenyének eredményhirdetésén a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Tokió Stadionban 2021. augusztus 6-án. MTI/Czeglédi Zsolt

A másik magyar induló, Gulyás Michelle - akinek szintén volt esélye kiemelkedő eredmény elérésére - a gyengén sikerült lovaglás után a 12. helyen végzett.

A 2016-ban egyéniben világbajnok Kovács kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, vívásban - még csütörtökön - holtversenyben hatodik, úszásban negyedik volt, a lovaspályán csak egy akadály vert le, így harmadikként kezdte meg a kombinált számot. Ebben az első lövészetnél hibátlanul célzott, ezzel megelőzte a dél-koreai Kim Sze Hit, ráadásul eltüntette 11 másodperces hátrányát a rajtnál éllovas orosz Juliana Batasovával szemben. Az élcsoporthoz viszont felzárkózott a remekül futó Kate French, aki 800 méter megtétele után már elsőként érkezett a második lövészethez szorosan a nyomában a székesfehérvári öttusázóval.



Másodjára már némi pontatlanság is csúszott Kovács lövészetébe, de így is a brit riválisa után hagyta el a lőállást, hátránya mindössze három másodperc volt. Az újabb 800 méteren ez nyolcra nőtt, ráadásul a szintén remekül futó litván Laura Asadauskaite hátulról egyre jobban közelített az élcsoporthoz. Kovács aztán megint nagyszerűen célzott - ezúttal hat lövés kellett az öt találathoz -, így French mögött továbbra is második volt.



A negyedik lövészet sem hozott változást, French behozhatatlan előnnyel vágott neki az utolsó körnek, Kovácsnak pedig nem volt elég előnye, hogy maga mögött tartsa a Londonban győztes Asadauskaitét, de a harmadik pozícióját könnyedén őrizte meg.



A harmincéves székesfehérvári öttusázó, aki tavasszal térdműtéten esett át, harmadik olimpiáján szerepelt: Londonban 33., Rio de Janeiróban 16. volt.



Gulyás a kombinált számban a hetedik legjobb teljesítményt nyújtotta, amivel a 16. pozícióból a 12. helyre tudott feljönni.



"Az volt a siker kulcsa, hogy csak magamra koncentráltam. Nem tudtam, ki van előttem, ki van mögöttem, csak én voltam a pályán" - mondta Kovács Sarolta, aki szerint a kiváló úszása alapozta meg a sikert.



"Ami rajtam múlott, azt megtettem. A fizikai számokkal elégedett vagyok, az úszás majdnem olimpiai csúcs lett - összegzett Gulyás, aki azt ígérte, három év múlva, Párizsban még jobb lesz. - Egész évben stabilan vívtam és ezt az olimpián is hoztam, ami elképesztő. Úgy voltam vele, ha bármi rossz történik, akkor is első 12-ben kell végezzek, végülis ezt megcsináltam. Külső tényező akadályozta meg a még jobb szereplést, konkrétan a lovam" - tette hozzá.



Kovácsé a magyar csapat 16. érme - öt arany és hét ezüst mellett a negyedik bronz - a japán fővárosban.

Eredmények:



öttusa, női verseny, olimpiai bajnok:



Kate French (Nagy-Britannia) 1385 pont

2. Laura Asadauskaite (Litvánia) 1370

3. KOVÁCS SAROLTA (MAGYARORSZÁG) 1368 (vívás: 20 győzelem/15 vereség/1 bónuszpont/221 pont, úszás: 2:07.71 perc/295 pont, lovaglás: 293 pont, lövészet-futás: 12.21:42 perc/559 pont)

...12. Gulyás Michelle 1325 (20/15/0/220, 2:07.48/296, 243, 12:14.76/566)



MTI